Университеты переходят в online

Новосибирский госунверситет экономики и управления с 6 апреля запускает серию открытых лекций по самой разнообразной тематике: от криптографии до психологии, сообщили в пресс-службе университета.

По словам начальника отдела организации приемной кампании университета Александра Ломоносова, одной из целей создания такой открытой площадки стало стремление снизить градус напряжения в обществе.

— Основной информационный повод сейчас — борьба с коронавирусом, многих это уже напрягает, — отмечает специалист. — В условиях сокращения событийной массы мы получаем недостаток качественного контента. Поэтому мы решили открыть всем желающим доступ к интеллектуальному, дискуссионному контенту. — То, что раньше могли получить только студенты и только на мастер-классах экспертов, теперь доступно всем. В программе — мастер-классы о шифровании, ведении социальных сетей, искусстве переговоров и т.д. Участники online-лекториев смогут узнать о финансовой грамотности, получат навыки создания продающих текстов и даже подготовиться к ЕГЭ, не выходя из дома.

Для участия в открытом лектории необходимо пройти регистрацию на https://nsuem.ru/pk_zoom. Всем зарегистрированным участникам в день проведения лекции будет отправлена на почту ссылка с доступом на конференцию.

Онлайн-лекции будут проходить на площадке ZOOM.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ