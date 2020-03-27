«В банки выстроится очередь за крупными вкладами»

Всем хотелось бы, чтобы налоговые каникулы для бизнеса были более вещественными и налоги вообще не начислялись в этот период. Доля МСП в общем сборов невелика, и ей можно было бы пожертвовать ради экономической и социальной стабильности.

Банки получат дефолты по кредитам предпринимателей и потребительским кредитам. С другой стороны, в них выстроится очередь за крупными вкладами, которые теперь подлежат налогообложению (люди просто конвертируют их в наличную валюту). Это серьезный шок для банковской системы, и преодоление будет зависеть от профессионализма регулятора (Банка России).

Комментарий и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ