Прекращено дело о падении льда на голову ребенка в Новосибирске

Суд прекратил уголовное дело о падение наледи с крыши многоквартирного дома на ул. Богдана Хмельницкого. Обвиняемая Елена Романенко, специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов ООО «Уют», полностью признала вину. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.

Подсудимой назначили штраф.

— Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей, — говорится в сообщении.

Елена Романенко обвинялась в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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