Новосибирский школьник посетил открытый урок с Владимиром Путиным «Разговор о важном»

В День знаний президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном». Его участником стал ученик лицея № 22 «Надежда Сибири» Глеб Егоренков.

— Я оказался единственным участником из Новосибирской области. Но так вышло, что с некоторыми ребятами, присутствующими на встрече, был знаком по различным другим мероприятиях, — рассказал Егоренков в беседе с журналистом Infopro54.

Глеб Егоренков попал на урок благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» Российского общества «Знание».

— Второй этап был не особо сложным. Нас спрашивали на видеоконференции о том, чем мы занимаемся, чем увлекаемся и почему решили подать заявку на конкурс, — говорит Глеб.

Как отмечает Глеб Егоренков, самой интересной в конкурсе была очная программа образовательного центра «Сенеж».

На самом уроке с президентом России Владимиром Путиным были затронуты темы развития страны в самых разных сферах.

— Тот факт, что я оказался на этой встрече, означает, что я делаю всё правильно, двигаюсь и развиваюсь в правильном направлении, и что ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно только идти вперёд и покорять новые вершины, — уверен собеседник редакции Infopro54.

По признанию Глеба, он увлекается химией и биологией, поэтому поддерживает президента в том, что в образовательную программу важно внедрять какие-то факультативные дисциплины, например, генетику.

Хотелось бы отметить, что именно Глеб Егоренко предложил сделать общее фото. Он занял место по левую руку президента.

В «Уроке о важном» приняли участие 30 школьников, выбранных за выдающиеся достижения в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Путин наградил почетными званиями трех жителей Новосибирска.