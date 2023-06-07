Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Процесс стартовал 25 августа 2021 года, когда компания подала на самобанкротство из-за задолженности на сумму 2,184 миллиарда рублей. Была введена процедура наблюдения.

В июле 2022 года новым конкурсным управляющим был утвержден Юрий Комаров. Он ходатайствовал о продлении конкурсного производства в отношении ООО «Аквапарк Аквамир» в связи с тем, что на тот момент не была сформирована конкурсная масса и не произведены расчеты с кредиторами. 5 июня 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве аквапарка. Мотивированное решение еще не готово, сообщает «Прецедент».

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению Межтопэнергобанка, был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.