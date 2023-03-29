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Торги по продаже дебиторской задолженности аквапарка снова провалились

  • 29/03/2023, 17:57
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Торги по продаже дебиторской задолженности
Права требования на 1,3 млрд рублей предлагались за 9% от суммы долга.

Торги по продаже права требования к ООО «ВДТ строй» (владеет новосибирским аквапарком «Аквамир») на 1,28 млрд рублей не состоялись из-за отсутствия заявок. Напомним, актив был выставлен на продажу в декабре 2022 года. Торги проходили в форме публичного предложения. В марте 2023 года цена предложения опустилась до 115,6 млн рублей, при начальной стоимости в 1,16 млрд рублей.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению Межтопэнергобанка, был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок.

 

Ранее редакция сообщала о том, что аукционы по продаже производственного имущества завода «Лиотех» не привлекли покупателей.

Фото с сайта аквапарка Аквамир

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Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа дебиторской задолженности банкротство аквапарка аквапарк Новосибирска


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