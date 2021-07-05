Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

В этом году Красному проспекту исполняется 125 лет — дата красивая. За такое долгое время проспект менялся, обрастал новыми зданиями и постройками, но неизменным оставалось одно — его считают знаковой, главной улицей Новосибирска. Выражение «живу в районе Красного» у горожан означает — в центре, в самой гуще событий, там, откуда легко добраться до всех благ цивилизации.

Одни из самых востребованных квартир на Красном проспекте расположены в так называемых тихих центрах, где ты остаешься и в тишине, и в людях, без городского шума и суеты. Сегодня рассмотрим дома в одном из таких уютных местечек — в жилом комплексе «Расцветай на Красном».

Там, где расцветаешь

ЖК «Расцветай на Красном» — один из масштабных проектов новосибирского застройщика ГК «Расцветай». Комплекс строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию: размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.

Расположение ЖК очень удобное: 5 минут ходьбы до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина, при этом под окнами нет шумных магистралей.

Придомовая территория закрытая, с концепцией «двор без машин». Это значит, что дети спокойно могут гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.

Расскажем подробнее о благоустройстве придомового пространства первой очереди ЖК «Расцветай на Красном», состоящей из двух домов по 25 и 18 этажей, а также двухсекционного здания 9-12 этажей.

Внутренняя территория двора спроектирована для спокойного отдыха, чтобы позволить жителям расслабиться, выдохнуть и почувствовать себя по-настоящему дома. Дизайнеры продумали все мелочи: лавочки, цветники, необычные ландшафтные формы, композиции из лиственных и хвойных кустарников.

Большую часть внутренней территории ЖК отвели под кустарники и деревья, их здесь более 20 видов: ели, пихты, яблони, сирень, ива, клен, кизильник, гортензии, спиреи. Представляете, какая красота здесь будет во время цветения? Настоящий цветущий сад!

Для детей всех возрастов

По задумке проектировщиков, дети любого возраста смогут найти во дворе занятие по душе. Здесь запланированы площадки для малышей до 3 лет, деток с 3 до 6 лет и для подростков. Это очень разумное решение и в плане комфорта, и в плане безопасности.

Для материала экспертного журнала «Расцветай.Онлайн» в пресс-службе застройщика отметили, что территория детской площадки должна быть изолированной от дорог, по которым движутся автомобили, и удалена от мест их стоянки не менее чем на 10 м, от мест накопления мусора — не менее чем на 20 м.

— Двор, закрытый от машин, все чаще становится стандартом при планировании новых жилых комплексов, — отметили в ГК «Расцветай». — Также важно, чтобы в пределах площадки были места солнечные и защищенные от солнца, чтобы ребята не получили солнечный удар во время игры.

На площадке для самых маленьких установят различное оборудование, чтобы дети учились координации и управлению своим телом, развивали воображение, речь. Здесь же разместят беседку для совместного творчества малышей и их родителей, где на открытом воздухе будут проводить различные занятия и мастер-классы. Она пригодится и для прогулок в ненастную погоду, в ней можно спрятаться от дождя и ветра.

На площадке для ребятишек от 3 до 6 лет предусмотрели возможность игр с песком и водой, изучение окружающего мира, физических свойств, явлений. Кроме развития общительности, дети смогут здесь выпустить пар, побегать и порезвиться на полосе препятствий.

На площадке для подростков цели уже посерьезнее: тут можно будет проводить соревнования и мериться силами друг с другом. Здесь будут:

Беговые дорожки с прорезиненным покрытием, которые обеспечивают безопасность и комфорт бега.

Спортивные площадки с оборудованием для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки.

Беседка для подростков и взрослых, где можно будет отдохнуть, пообщаться и даже делать уроки на открытом воздухе.

Площадка для взрослых — центр двора, где можно проводить собрания, праздники и переговоры.

Хоть во дворе и не будет машин, автовладельцев все же не обидели: для них предусмотрен теплый подземный паркинг, из которого можно попасть к себе на этаж на комфортном бесшумном лифте.

ГК «Расцветай»

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1

тел.: +7 (383) 255-88-22

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