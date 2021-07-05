Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

В этом году Красному проспекту исполняется 125 лет — дата красивая. За такое долгое время проспект менялся, обрастал новыми зданиями и постройками, но неизменным оставалось одно — его считают знаковой, главной улицей Новосибирска. Выражение «живу в районе Красного» у горожан означает — в центре, в самой гуще событий, там, откуда легко добраться до всех благ цивилизации.
Одни из самых востребованных квартир на Красном проспекте расположены в так называемых тихих центрах, где ты остаешься и в тишине, и в людях, без городского шума и суеты. Сегодня рассмотрим дома в одном из таких уютных местечек — в жилом комплексе «Расцветай на Красном».
ЖК «Расцветай на Красном» — один из масштабных проектов новосибирского застройщика ГК «Расцветай». Комплекс строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию: размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.
Расположение ЖК очень удобное: 5 минут ходьбы до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина, при этом под окнами нет шумных магистралей.
Придомовая территория закрытая, с концепцией «двор без машин». Это значит, что дети спокойно могут гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.
Расскажем подробнее о благоустройстве придомового пространства первой очереди ЖК «Расцветай на Красном», состоящей из двух домов по 25 и 18 этажей, а также двухсекционного здания 9-12 этажей.
Внутренняя территория двора спроектирована для спокойного отдыха, чтобы позволить жителям расслабиться, выдохнуть и почувствовать себя по-настоящему дома. Дизайнеры продумали все мелочи: лавочки, цветники, необычные ландшафтные формы, композиции из лиственных и хвойных кустарников.
Большую часть внутренней территории ЖК отвели под кустарники и деревья, их здесь более 20 видов: ели, пихты, яблони, сирень, ива, клен, кизильник, гортензии, спиреи. Представляете, какая красота здесь будет во время цветения? Настоящий цветущий сад!
По задумке проектировщиков, дети любого возраста смогут найти во дворе занятие по душе. Здесь запланированы площадки для малышей до 3 лет, деток с 3 до 6 лет и для подростков. Это очень разумное решение и в плане комфорта, и в плане безопасности.
Для материала экспертного журнала «Расцветай.Онлайн» в пресс-службе застройщика отметили, что территория детской площадки должна быть изолированной от дорог, по которым движутся автомобили, и удалена от мест их стоянки не менее чем на 10 м, от мест накопления мусора — не менее чем на 20 м.
— Двор, закрытый от машин, все чаще становится стандартом при планировании новых жилых комплексов, — отметили в ГК «Расцветай». — Также важно, чтобы в пределах площадки были места солнечные и защищенные от солнца, чтобы ребята не получили солнечный удар во время игры.
На площадке для самых маленьких установят различное оборудование, чтобы дети учились координации и управлению своим телом, развивали воображение, речь. Здесь же разместят беседку для совместного творчества малышей и их родителей, где на открытом воздухе будут проводить различные занятия и мастер-классы. Она пригодится и для прогулок в ненастную погоду, в ней можно спрятаться от дождя и ветра.
На площадке для ребятишек от 3 до 6 лет предусмотрели возможность игр с песком и водой, изучение окружающего мира, физических свойств, явлений. Кроме развития общительности, дети смогут здесь выпустить пар, побегать и порезвиться на полосе препятствий.
На площадке для подростков цели уже посерьезнее: тут можно будет проводить соревнования и мериться силами друг с другом. Здесь будут:
Хоть во дворе и не будет машин, автовладельцев все же не обидели: для них предусмотрен теплый подземный паркинг, из которого можно попасть к себе на этаж на комфортном бесшумном лифте.
ГК «Расцветай»
Центральный офис продаж:
ул. Фрунзе, 228, офис 1
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
Instagram
«ВКонтакте»
Facebook
«Расцветай.Онлайн»
Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать