В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

О поступлении вакцины доложил на оперативном совещании в Правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Первым компонентом, как сообщил министр, уже вакцинированы 466 858 жителей региона, полный курс вакцинации прошли 339 250 человек. На территории региона развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики из них – 44 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.