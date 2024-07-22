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Премьер-министр Михаил Мишустин прибудет в Новосибирск 23 июля

  • 22/07/2024, 19:55
Автор: Оксана Мочалова
Премьер-министр Михаил Мишустин прибудет в Новосибирск 23 июля
Во время рабочей поездки он посетит несколько объектов.

Премьер- министр Михаил Мишустин прибудет в Новосибирск с рабочим визитом. Он запланирован на 23-24 июля.

Напомним, информация о возможном визите главы правительства в Новосибирск появилась 8 июля. На аппаратном совещании в администрации Советского района обсуждался вопрос об активизации работ дорожных и благоустроительных служб, если этот визит состоится.

По информации редакции, премьер-министр РФ 24 июля посетит в Новосибирске несколько объектов, в том числе Технопарк. Кроме того, с большой долей вероятности он посетит площадку строительства СКИФа.

Напомним, по результатам предыдущего визита Мишустина в Новосибирск в 2021 году было принято решение о строительстве кампуса НГУ общей площадью 78 тысяч кв. метров. В мае 2024 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию зданий первой очереди кампуса НГУ. Новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий примут студентов 1 сентября 2024 года.

Кроме того, Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития было поручено проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области БНЗТ. В июне министр науки Новосибирской области сообщал, что установку для лечения онкологии новосибирские ученые вскоре передадут заказчику.

Во время визита также обсуждались меры господдержки приобретения жилья для молодых ученых.

На прошлой неделе Михаил Мишустин отправится в турне по регионам Дальнего Востока и Сибири. 21 июля он ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Магадана им. Владимира Высоцкого. 22 июля Председатель правительства работает в Хабаровске.

Ранее редакция сообщала, что оборудование для ЦКП СКИФ начали завозить в Новосибирске.

Фото с сайта kremlin.ru. автор- пресс-служба правительства РФ

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Михаил Мишустин визит


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