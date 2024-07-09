В Новосибирск с визитом может приехать Михаил Мишустин

На аппаратном совещании в администрации Советского района Новосибирска в понедельник обсуждался возможный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Приезд главы правительства предполагается в 20-х числах, пока районные власти ориентируются на дату 24 июля, сообщил Академ.инфо.

— Информация о визите премьер-министра на аппаратном совещании не обсуждалась. Мы приняли ее к сведению, чтобы активизировать работу дорожных и благоустроительных служб, если этот визит состоится. Пока точной информации о приезде нет, — пояснил Infoprpo54 источник в администрации Советского района.

Собеседник Infopro54 в правительстве Новосибирской области не исключил, что премьер-министр может посетить регион до конца июля.

Напомним, во время предыдущего визита Мишустина в Новосибирск в 2021 году было принято решение о строительстве кампуса НГУ. В мае мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию зданий первой очереди кампуса НГУ общей площадью 38 тысяч кв метров. Новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий примут студентов 1 сентября 2024 года. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м. Площадь зданий второй очереди составит более 40 тыс. кв. м, при этом комплекс рассчитан на обеспечение работы более 3 тыс. студентов и научных работников. Ввод зданий в эксплуатацию ожидается в 2024–2025 году.

Кроме того, по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область в 2021 году Мишустин поручил Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области БНЗТ. В июне министр науки Новосибирской области сообщал, что установку для лечения онкологии новосибирские ученые вскоре передадут заказчику.

Во время визита Мишустина в Новосибирск также обсуждались меры господдержки приобретения жилья для молодых ученых.

Если премьер приедет в Новосибирск в июле этого года, то с большой долей вероятности он посетит площадку строительства СКИФа. Проект должен выйти на техническую готовность в декабре 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне строительную площадку кампуса НГУ проинспектировал министр науки РФ Валерий Фальков.