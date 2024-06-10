Оборудование для ЦКП СКИФ начали завозить в Новосибирске

17 млрд рублей было выделено в 2023 году на реализацию проекта Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в наукограде Кольцово. Еще 14 млрд рублей — выделено в этом году. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков, сообщила на пресс-конференции вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— В конце 2024 года мы планируем сдавать объект. И сегодня на площадке кипит работа. <…> Работа идёт по плану, но график очень жёсткий. И отставание от этого графика, на мой взгляд, может стать критичным. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны надзорных органов, очень пристальное, — отметила она.

— Мы заканчиваем полностью строительство инжектора и накопительного кольца. У нас будет зафиксирован тот самый пучок, который отличает эту установку от всех остальных. Именно это можно считать началом работы нашей мегасайенс-установки. Если мы бы говорили о полном запуске проекта, который включает на первом этапе 6, а в конце программы до 30 станций, безусловно, это работа, которая будет идти на протяжении нескольких лет, — подчеркнула вице-губернатор.

Ирина Мануйлова уточнила, что с 10 июня для СКИФ начали завозить оборудование. Оно изготавливается на опытных производствах Института ядерной физики им. Будкера (ИЯФ) СО РАН и его предприятий-партнеров. Она добавила, что с 1 ноября планируется начать монтаж накопительного кольца. Вице-губернатор напомнила, что СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий.

Она добавила, что уже сегодня сверстана программа исследований на СКИФе и массово подписываются соглашения с теми компаниями, компаниями, которые планируют свое участие в проекте.

Напомним, Центр коллективного пользования «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Планируется, что синхротронный источник ЦКП «СКИФ» после вывода на проектные параметры будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю за исключением периодов проведения планово-профилактических работ и работ по ускорительной физике по заранее согласованному графику. Прогнозируемое время работы ускорительного комплекса для пользователей — до 6500 часов в год.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область показала свой научно-технологический потенциал в Москве на ВДНХ.