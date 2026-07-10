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Общество

Новосибирским компаниям рекомендуют перевод на удалёнку из-за топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

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Рекомендация прописана в постановлении о введении режима повышенной готовности

В Новосибирской области опубликован полный текст постановления о введении в регионе режима повышенной готовности из-за топливного кризиса. Объявляя об этом режиме вечером 6 июля, губернатор Андрей Травников сообщил тогда об уменьшении лимитов на отпуск бензина и дизтоплива. Infopro54 ознакомился с документом и выяснил, что там есть рекомендации об удалёнке и частичном отказе от использования личного транспорта.

Постановление предписывает руководителям областных ведомств и подведомственных учреждений перейти на режим экономии топлива и использовать его исключительно для решения первоочередных задач. Сотрудникам рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Аналогичные рекомендации даны главам муниципальных образований. Организациям, торгующим топливом, предписано информировать население о ситуации и наличии бензина, обеспечить приоритетную заправку экстренных и аварийных служб без ограничений. В документе в общей сложности 13 пунктов.  Пункт 9 постановления касается работодателей.

— Рекомендовать организациям (работодателям) независимо от форм собственности, не связанным с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников (работников) на дистанционный режим работы, уменьшить расход топлива в целях снижения объемов потребления топлива, не допустив нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства, до отмены режима повышенной готовности, — говорится в документе.

Пункт №10 постановления имеет отношение к жителям региона, которые пользуются личным автотранспортом.

— Рекомендовать жителям Новосибирской области ограничить передвижение на личных автомобилях по территории Новосибирской области и за его пределами до отмены режима повышенной готовности. В случае поездки убедиться в достаточном количестве топлива для достижения цели поездки и обратного возвращения, — указано в постановлении.

Полиции и Росгвардии рекомендовано обеспечить общественный порядок и пресекать противоправные действия в местах продажи топлива. Департаменту информационной политики и Минпромторгу поручено информировать население о ситуации с топливом через СМИ и другие каналы.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова. Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Константин Хальзов.

Ранее редакция сообщала, что глава региона советовал делать чиновникам для экономии топлива.

 

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : удаленка топливный кризис режим повышенной готовности

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