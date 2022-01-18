Новосибирский завод занял на облигационном рынке 160 млн рублей

Подведены итоги размещения второго выпуска облигаций ООО «Новосибирский завод резки металлов» («НЗРМ»). Об этом сообщил организатор выпуска ООО «Юнисервис-капитал».

Облигации компании были размещены в течение одного дня. На приобретение ценных бумаг была подана 791 заявка. Самая крупная — на 19,8 млн руб.

Параметры выпуска: объем — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., выплата купона — ежемесячно, ставка купона — 14,75% годовых в первые 1,5 года обращения, далее ключевая ставка ЦБ+5,75% (не более 15,75%). Срок обращения бумаг — 5 лет.

Привлеченные ресурсы эмитент направит на пополнение оборотного капитала для реализации стратегии развития, в том числе на расширение сырьевой базы завода за счет алюминия и нержавеющей стали, необходимых для освоения новых видов готовой продукции.

— Планируем и дальше перерабатывать переделы, так как каждый новый передел добавляет доходность к сделкам, — подчеркивал Ионычев. — В планах на 2022 год у нас — удержание объемов в денежном выражении. Что касается производства, то решение по инвестициям мы будем принимать после первого полугодия. Когда посмотрим и проанализируем ситуацию на рынке. Пока рассматриваем покупку 3 единиц оборудования, которые планируем внедрить в производственные процессы. Это будут финальные аккорды по металлобоработке. Ключевые инвестиции 2022 года будут связаны с конструкторским бюро, автоматизацией, а также маркетингом, так как мы планируем выводить на рынок новые продукты. Кроме того, мы активно сотрудничаем с разными институтами и площадками, ищем, куда можем инвестировать свои возможности, инструменты и оборудование, в том числе для создания собственной продукции и формирования кооперационных связей.

В ходе встречи с потенциальными инвесторами перед размещением директор и один из собственников ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев сообщал, что для укрепления позиций на рынке компания ставит перед собой задачу: уменьшить продажу продукции первого передела в пользу более глубокой переработки, на которую уже сейчас приходятся 50% от объема выпускаемой продукции.

ООО «НЗРМ» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в 3 направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг. Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки. За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей. Первый заем на 80 млн руб компания разместила в 2019 году. Его погашение состоится летом 2022 года.