Рекламодателям

Новосибирский завод занял на облигационном рынке 160 млн рублей

  • 18/01/2022, 16:55
Новости Новосибирска
Привлеченные ресурсы эмитент направит на пополнение оборотного капитала для реализации стратегии развития.

Подведены итоги размещения второго выпуска облигаций ООО «Новосибирский завод резки металлов» («НЗРМ»). Об этом сообщил организатор выпуска ООО «Юнисервис-капитал».

Облигации компании были размещены в течение одного дня. На приобретение ценных бумаг была подана 791 заявка. Самая крупная — на 19,8 млн руб.

Параметры выпуска: объем — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., выплата купона — ежемесячно, ставка купона — 14,75% годовых в первые 1,5 года обращения, далее ключевая ставка ЦБ+5,75% (не более 15,75%). Срок обращения бумаг — 5 лет.

Привлеченные ресурсы эмитент направит на пополнение оборотного капитала для реализации стратегии развития, в том числе на расширение сырьевой базы завода за счет алюминия и нержавеющей стали, необходимых для освоения новых видов готовой продукции.

Новости Новосибирска

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

В ходе встречи с потенциальными инвесторами перед размещением директор и один из собственников ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев сообщал, что для укрепления позиций на рынке компания ставит перед собой задачу: уменьшить продажу продукции первого передела в пользу более глубокой переработки, на которую уже сейчас приходятся 50% от объема выпускаемой продукции.

— Планируем и дальше перерабатывать переделы, так как каждый новый передел добавляет доходность к сделкам, — подчеркивал Ионычев. — В планах на 2022 год у нас — удержание объемов в денежном выражении. Что касается производства, то решение по инвестициям мы будем принимать после первого полугодия. Когда посмотрим и проанализируем ситуацию на рынке. Пока рассматриваем покупку 3 единиц оборудования, которые планируем внедрить в производственные процессы. Это будут финальные аккорды по металлобоработке. Ключевые инвестиции 2022 года будут связаны с конструкторским бюро, автоматизацией, а также маркетингом, так как мы планируем выводить на рынок новые продукты. Кроме того, мы активно сотрудничаем с разными институтами и площадками, ищем, куда можем инвестировать свои возможности, инструменты и оборудование, в том числе для создания собственной продукции и формирования кооперационных связей.

ООО «НЗРМ» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в 3 направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг. Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки. За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей. Первый заем на 80 млн руб компания разместила в 2019 году.  Его погашение состоится летом 2022 года.

Фото пресс-службы ООО «Юнисервис Капитал»

533

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство облигации бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Красноярске зафиксировали первые случаи «Омикрона»

17/01/2022, 14:13

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Аэропракт-22»

14/01/2022, 14:13

Экспорт меда из Сибири вырос вдвое

14/01/2022, 12:34

Верховный Суд поддержал решение Новосибирского УФАС, оштрафовавшего оператора связи

12/01/2022, 17:09

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Полпред предложил привлечь для строительства ЛДС дополнительных рабочих

18/01/2022, 18:20

Упадут ли цены на авто?

18/01/2022, 18:00

Псевдоприставы устроили массовую рассылку о задолженности сибиряков

18/01/2022, 17:10

В повышении кадастровой стоимости земли виноваты сами собственники

18/01/2022, 16:45
Популярное

Первый ноутбук из переработанного пластика Acer Aspire Vero теперь можно приобрести в России

18/01/2022, 15:46

Какие лекарства чаще всего вызывают зависимость

18/01/2022, 11:51

В Минфине назвали несколько способов увеличить пенсионные выплаты

17/01/2022, 16:43

Кому запрещено купаться в проруби на Крещение

17/01/2022, 16:11

Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее выгодной

17/01/2022, 15:19

Первый раз в первый класс: когда в Новосибирске открывается запись в школу?

17/01/2022, 12:57

Какие изменения предлагает внести Кабмин к законопроекту о ковид-сертификатах

17/01/2022, 11:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в 1,5 раза

18/01/2022, 16:49

ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц

18/01/2022, 14:33

ВТБ Капитал Инвестиции в пятницу зафиксировали новый рекорд в объемах сделок с ценными бумагами

18/01/2022, 12:14

«Ростелеком» в Сибири завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства

18/01/2022, 10:47

Pre-IPO фонд ВТБ Капитал Инвестиции инвестировал 700 млн рублей в платформу Ventra Go!

17/01/2022, 16:09

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Упадут ли цены на авто?

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске начинается новая «война за тариф»?

Новосибирцы стали чаще обращаться за льготами по имущественным налогам

Эксперты прогнозируют рост производства конфет и печенья в России

В Россию вернутся двузначные ставки по ипотеке

Финансы

В Россию вернутся двузначные ставки по ипотеке

В Россию вернутся двузначные ставки по ипотеке

Надбавка за сельский стаж сохранится при переезде в город

Использовать маткапитал для покупки жилья в кооперативах станет проще

Социально ориентированные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В повышении кадастровой стоимости земли виноваты сами собственники

«Расцветай» — лидер жилищного строительства 2021 года

Некоторым застройщикам Новосибирска удалось удвоить объемы сданного за год жилья

Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

Жители сельсовета под Новосибирском против многоэтажных новостроек

Технологии

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Агропром

Новости Новосибирской области

Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Авто

Упадут ли цены на авто?

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

Новости Новосибирска

Полпред предложил привлечь для строительства ЛДС дополнительных рабочих

Псевдоприставы устроили массовую рассылку о задолженности сибиряков

В повышении кадастровой стоимости земли виноваты сами собственники

Новосибирская область вошла в первую пятерку регионов с самыми быстрыми темпами восстановления рынка труда

Русфонд собирает средства на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы для шестилетнего мальчика

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска