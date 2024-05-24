Первый этап ремонта моста через Омь завершен в Новосибирской области

В Новосибирской области завершён первый этап ремонта моста через реку Омь в Усть-Таркском районе.
Этот мост был построен в 1970 году и имеет протяжённость 180 метров. Он соединяет деревню Богословскую и село Казачий Мыс.
На первом этапе ремонта подрядчик установил оборудование для управления дорожным движением, обновил тротуар, разобрал элементы береговой опоры и подготовил к покраске два пролётных строения.
Ремонт моста планируется завершить до октября этого года.
Ранее редакция сообщала о том, что 460 млн рублей разблокируют для строительства четвертого моста в Новосибирске.
Источник фото: Минтранс Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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