Россия может нарастить выпуск березового сока в три раза

Ежегодно в России заготавливают промышленным способом 50 тонн березового сока. В пресс-службе Рослесинфорга сообщили агентству ТАСС, что на сегодняшний день объемы разрешенной заготовки сока составляют более 151 тонны, то есть в три раза больше фактической.

— Получение этого ценного продукта на протяжении нескольких последних лет остается примерно на одном уровне, хотя в этой сфере есть большой потенциал для развития предпринимательства, — указал глава Рослесинфорга Павел Чащин.

По словам эксперта, площадь участков, которые можно взять в аренду для этих целей — около 220 тысяч га. Сейчас используется в 16 раз меньше.

Чиновник добавил, что это перспективный вид побочного использования лесов, не наносящий вреда окружающей среде. Чащин считает, что его нужно развивать.

По данным прошлого года, по всей стране промышленным образом заготовили всего 50,9 тонны этого продукта.

Ранее редакция сообщала, что «Росспецмаш» просит убрать экспортную пошлину на зерно для улучшения доходности отечественных аграриев.

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