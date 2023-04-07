Трём компаниям в Иркутской области предоставят землю без торгов

Трём компаниям одобрено выделение земельных участков без торгов в соответствии с принятыми в регионе мерами по повышению инвестиционной привлекательности в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

— На данный момент земельные участки выделены ООО «Дивес» и ООО «Деком» в Иркутске, Братске и Усть-Куте. Все эти проекты соответствуют основным требованиям: объем инвестиций составляет не менее 200 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест — не менее 50, соответствие проектов приоритетным видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», — отметила Петрова.

Самый крупный проект из трех — развитие деревообрабатывающего производства полного цикла компании «Деком»на севере Иркутской области. Планируется создание мощностей по лесопилению, производству погонажных изделий, клееной продукции, пеллет и брикетов. Объем инвестиций порядка 2,37 млрд рублей.

Также аукционная компания «Русский соболь» создаст в Иркутске производство меховых изделий мощностью 1 тыс. штук в год. Инвестиции в проект составляют более 240 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Компания «Диверс» откроет в Иркутске производство межкомнатных дверей мощностью 6 тыс. в год. Объем инвестиций составляет свыше 212 млн рублей.

АО «Русский соболь» — единственная аукционная компания в Сибири, расположенная в городе Иркутске, специализирующаяся на реализации промыслового соболя. Компания была создана в 2016 году было проведено 13 успешных аукционов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Диверс» — зарегистрирована 2 сентября 2015. Основным видом деятельности компании ООО «Диверс» является производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДЕКОМ» — зарегистрирована 16 апреля 2009 года. Основным видом деятельности является распиловка и строгание древесины.

Ранее редакция сообщала о том, что стратегию развития туризма в Сибири предложили скорректировать.