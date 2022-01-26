Преподавателю красноярского вуза предъявили более 30 фактов получения взятки

В Красноярске предстанет перед судом старший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева за совершение 31 коррупционного преступления

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении старшего преподавателя кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов Сибирского государственного университета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева г. Красноярска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (22 эпизода), ч. 2 ст. 291.1 (9 эпизодов) УК РФ, сообщила пресс-служба управления.

Предварительным следствием установлено, что в период с 2015 по 2019 гг. обвиняемый получил от студентов указанного университета взятки за выставление положительных оценок за зачеты и экзамены, которые он принимал сам, без фактической проверки их знаний, а также за способствование в получении положительных оценок на предстоящих сессиях у других преподавателей.

Кроме того, в период с 2016 по 2019 гг. за незаконное выставление положительных оценок за академические задолженности по сессиям, а именно за пересдачу зачета по своей дисциплине, без фактической проверки их знаний, получил от студентов, через посредников, взятки.

В результате преступных действий обвиняемый получил взятки на сумму 680 тыс. рублей. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Красноярский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей уголовные дела рассмотрены судами г. Красноярска, они приговорены к условным мерам наказания и штрафам от 100 до 400 тыс. рублей.