Преподавателю медуниверситета вынесли приговор за взятки в Новосибирске

Старшего преподавателя кафедры фармакологии Новосибирского государственного медицинского университета поймали на взятке от студента вуза.

За гонорар в 10 тысяч рублей Алевтина Шишкакова поставила завышенную оценку студенту на экзамене и зафиксировала ее в ЕПД (европейское приложение к диплому — прим. Редакции).

На педагога возбудили уголовное дело за «Получение взятки» и «Служебный подлог». Суд признал ее виновной по обеим статьям.

— Старшему преподавателю кафедры фармакологии фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России Валентине Шишкановой назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. А так же она лишена права занимать преподавательские должности на 2 года 6 месяцев, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Управления судебного департамента Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что по обвинению в организации нелегального казино в Новосибирск арестовали замдиректора ТГУ Сергея Салишева.