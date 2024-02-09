«Вызывает отвращение»: новосибирскую студентку с младенцем в метро затравили в соцсетях

История, которая вызвала шквал негативных эмоций у горожан, изначально появилась в городском паблике АСТ54 В ВКонтакте. Сибирячка, сама, кстати, мать двоих детей, сфотографировала в новосибирском метро девушку со свертком в руках, которой уступила место. Женщина похвалилась своим благородным поступком, но потом высказала подозрения.

― Суть обращения в том, что на руках у неё был не ребёнок, а похоже муляж. Хорошая идея в час пик — всегда уступят место. Девочки то прям молодые. Мне не жалко уступленного места. Просто обидно, что такими средствами пользуются. Меня словно обманули. Одним словом, неприятно, ― написала пассажирка Кира Перк.

А дальше понеслось. В комментариях читатели не скупились на выражения.

― Вызывает отвращение. ― Весеннее обострение началось. ― Может она попрошайка? ― Это не человек, это―цыганка. ― Может она вообще курьер, перевозит запрещенку, а молодая мамочка подозрений не вызывает, ― активно рассуждали новосибирцы.

Досталось и автору поста. Не все оценили ее публикацию.

― Сначала уступят, потом всю кровь выпьют, ну и сидела бы, если такая обидчивая. ― Нормальному человеку вряд ли придет мысль, что можно ради места в метро муляж ребенка таскать, еще и в массы свои умозаключения пускать. ― Какие больные люди…. Вы сами потаскайте на себе ребенка в зимнем комбезе и в кенгуру. Уступила, а потом жаба задавила. Фу, противно даже читать, ― высказались подписчики паблика.

Пост посмотрели 296 тысяч человек. Не удивительно, что среди них оказалась и та самая молодая мама, которую тайком сфотографировал автор.

Девушка написала ответное обращение для Киры и всех, кто упражнялся в злобных комментариях.

― Я мать-одиночка и студентка консерватории. По глупости одной женщины, которая не в состоянии хотя бы извиниться передо мной и исправить свою ошибку, я вынуждена сама публиковать опровержение в свою защиту. Я езжу на метро каждый день и хочу быть уверенной в своей безопасности, безопасности своего ребёнка, которому нет года. Судя по тому, какие комментарии пишут люди на полном серьёзе, я не могу спокойно выйти на улицу без мысли, что какой-нибудь мужик не решит проверить «муляж» у меня там или нет, и не толкнет меня или не ударит моего малыша. Давайте быть добрее и внимательнее друг к другу, ― высказала свою позицию жительница Новосибирска Юлия Шомполова.

После того, как ее обращение было опубликовано, автор первоначального поста, из –за которого все началось, извинилась перед Юлей. Но теперь уже обиделась студентка. Она намерена привлечь Киру к ответственности за публичные оскорбления и унижения.

Ранее редакция рассказывала о другом случае в метро. Подросток толкнул взрослого мужчину и тот покатился со ступенек. Прохожие оказали пострадавшему помощь.