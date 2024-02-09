Темпы запуска новых домов в январе 2024 года в регионах Сибири замедлились

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в регионах Сибири в 2024 году несколько замедлился. Особенно после рекордных запусков в конце 2023 года. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель отдела исследований центра ДОМ.РФ Мария Жолобова. На 1 февраля в регионах округа в стройке находится 8,5 млн кв метров (-3% к началу 2024 года), благодаря хорошим заделам прошлых лет.

В настоящее время в Сибири строится более 1300 домов на 166 тысяч квартир общей площадью 8,5 млн кв метров. Портфель строящегося жилья в округе за год вырос на 11%, в России — на 8%. Почти 50% жилья строится в Новосибирске и Красноярске.

— В основном сибиряки предпочитают покупать квартиры в малоэтажных домах. На их долю приходится 39% строящегося жилья. В целом по России этот сегмент в 2 раза меньше, — говорит Мария Жолобова. — Основной объем жилья в стройке — это типовой и комфорт-класс. 80% новостроек в Сибири это однокомнатные и двухкомнатные квартир. В этом плане Сибирь от России практически не отличается.

По данным экспертов ДОМ.РФ, в 2023 году в Сибири было выдано 259 тысяч ипотек (+53%) на 877 млрд рублей (+68%). Регионами лидерами стали Новосибирская область (50 тысяч на 188 млрд), Красноярский край (46 тысяч на 166 млрд) и Иркутская область (36 тысяч на 122 млрд) — около 50% от всех выдач.

90 тысяч кредитов в 2023 году пришлось на льготную ипотеку — в два раза больше, чем в 2022 году. Всего за время действия программы кредиты получили 228 тысяч семей. 68 тысяч выплат в размере 450 тысяч рублей получили многодетные на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

Напомним, в Новосибирске у застройщиков возникли проблемы с получением разрешений на строительство жилья в связи с дефицитом мест в школах и детсадах в локациях строительства.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что программы льготной ипотеки будут уходить в адресность.