Преступные схемы ввоза иномарок обнаружили сибирские таможенники

Таможенники выявили и пресекли незаконную схему ввоза иностранных автомобилей. Один из участников схемы, мужчина, ввез в страну пять иномарок для автосалона по заниженным ставкам утилизационного сбора, что было сделано в обход законодательства.

— Нередко предприниматели пытаются привлечь к незаконным схемам подставных физлиц, которые в последующем могут также нести ответственность. В данных случаях участникам таких схем производится доначисление крупных сумм таможенных платежей и утилизационного сбора, подлежащих уплате. В отношении них также принимаются решения в рамках уголовной ответственности, — отмечает Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления.

В ходе проверки выяснилось, что после таможенного оформления и постановки автомобилей на учёт в ГИБДД мужчина не пользовался ими сам, а сразу же продавал через один из автосалонов. В результате ему было доначислено 2,7 миллионов рублей утилизационного сбора, которые были недоплачены в результате использования этой схемы. На данный момент вся сумма уплачена в полном объёме.

Таможенные органы обращают внимание на то, что упрощённый порядок декларирования транспортных средств, включая использование пассажирской таможенной декларации и применение льготного коэффициента утилизационного сбора, доступен только в случае, если автомобиль приобретается, перемещается или ввозится физическим лицом для личного использования.

Ранее редакция сообщала о том, что в три раза вырос объем контрафактных сигарет, выявленных новосибирской таможней. Больше всего контрафакта обнаружено в торговых точках Новосибирска.