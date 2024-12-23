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Шестидневная рабочая неделя началась для жителей Новосибирской области

  • 23/12/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Шестиднейвная рабочая неделя началась для россиян
Первая рабочая неделя следующего года продлится всего два дня

В преддверии Нового года жители Новосибирской области вышли на шестидневную рабочую неделю. Она продлится до субботы, 28 декабря, включительно.

Новогодние каникулы в Сибири начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года.

Первая рабочая неделя следующего года продлится всего два дня: 9 и 10 января.

Правительство уже утвердило производственный календарь на 2025 год. Россиян, которые работают по пятидневному графику, ожидает 118 выходных и 247 рабочих дней.

Напомним, что с 1 декабря по 31 января в районах города открыты новогодние пространства, где героем культурно-массовых мероприятий станет Снежная баба, у которой в каждом районе открыта своя резиденция.

В Культурном центре имени В. Маяковского работает главная резиденция новосибирского сказочного персонажа, где можно будет насладиться праздничной атмосферой до 12 января. Вход свободный, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Юных гостей ждут увлекательные программы, мультфильмы, новогодние мастер-классы и игры, которые сделают этот праздник по-настоящему незабываемым.

4 января в парке «Арена» состоится День рождения Снежной бабы, который станет торжественным началом фестиваля снега «Новосибирск — родина Снежных баб».

С 4 по 8 января состоится Сибирский конкурс-фестиваль скульптуры на приз мэра города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа.

Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : работа Новый год


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