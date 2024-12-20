В три раза вырос объем контрафактных сигарет, выявленных новосибирской таможней

В рамках контроля за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке таможенники Новосибирска совместно с полицией регулярно выявляли табачную продукцию без документов и маркировки. Всего с начала этого года в регионе обнаружили 266 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации и обязательной индивидуальной маркировки (Data-Matrix).

— Чаще всего нелегальные сигареты выявлялись в рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке областного центра. В торговых точках населенных пунктов Новосибирской области в результате проверочных мероприятий в течение 2024 года таможенниками выявлено почти 14 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и обязательной маркировки, — рассказали в отделе по связям с общественностью СТУ.

Только в ходе одной такой проверки в мае этого года таможенники нашли 7996 пачек сигарет различных наименований производства Республики Беларусь, Республики Армения и России без акцизных марок Российской Федерации, а также без обязательной маркировки средствами идентификации Data-Matrix.

Напомним, что продажа табачных изделий с нарушением правил маркировки средствами идентификации и акцизными марками Российской Федерации на территории страны незаконна и запрещена законодательством.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальный дилер доплатил более 18 млн рублей таможенных платежей. Предприниматель незаконно ввозил в СФО импортные автомобили.