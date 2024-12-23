Почти миллион «коротких» полисов ОСАГО получили водители за 2024 год

С начала 2024 года в России заключено 926 тыс. договоров на получение «коротких» полисов ОСАГО, при этом количество документов на одно уникальное средство составляет 10 штук, а средний срок действия — 5-7 дней. Об этом начальник управления методологии страхования РСА Андрей Спиров рассказал на семинаре для федеральных и региональных журналистов, посвященный итогам 2024 года.

— Эта статистика на 15 декабря. И уже сейчас с уверенностью можно сказать, что к концу этого года количество заключенных договоров достигнет одного миллиона. Это очень серьезный показатель. Хотя изначально нововведение вызвало много дискуссий. Одни его яро поддерживали, другие, наоборот. В первую очередь, поддерживали в такси, так как им это удобно, ведь большинство таксистов работают не круглогодично, а какой-то определенный период. И оплачивать полную стоимость годовой страховки им просто нет смысла, — уточнил Спиров.

Страховщик добавил, что 95% «коротких» полисов как раз заключено с такси, а это почти 881 тыс. договоров. Еще почти 8 тыс. страховых документов было получено на мототехнику, а 2 тыс. — на автобусы, грузовые, строительные и сельхозмашины.

В весенний период «короткие» полиса были почти не востребованы, но с началом летнего сезона резко возросло количество желающих их получить.

— Рост произошел по большей части за счет владельцев такси, так как они были главными и потенциальными потребителями такого продукта, — отметил Спиров.

Советник президента РСА, заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов пояснил почему нецелесообразно вводить однодневные полисы ОСГОП. Он предложил минимальный срок действия «короткого» полиса поднять хотя бы до 10 дней.

— Один день никак не вяжется с самими регистрационными действиями. Поэтому мы внесли в Госдуму поправку для установки минимального срок в 10 дней. «Короткий» полис — это, по сути, рассрочка, когда выплачиваешь годовую премию ни разово, а частями. При этом размер выплаты может доходить до 7080 тысяч рублей в год. Это дорого. А в ОСГОП (оформляется на одно транспортное средство и действует в течение год) — 3,5 тысяч рублей в год. Это необременительно для перевозчиков, так что смысл такого рода дробления мы не понимаем, — заявил Порватов.

Напомним, «короткие» полисы ОСАГО появились начале марта 2024 года. Срок действия такого полиса составляет от одного дня до трех месяцев. Его главной особенностью является наличие понижающего коэффициента, устанавливаемого страховщиком.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме приняли закон о повышении штрафа за повторную езду без ОСАГО. Размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей.