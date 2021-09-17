Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Компания Crystal Ceramic совместно с выпускником факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ, резидентом бизнес-инкубатора «Гараж» и директором компании «Автолаб Групп» Кириллом Лопуховым и ведущими учеными Академгородка разработала керамику в виде геля для защиты автомобиля.

Разработанный гель позволил уменьшить расход состава в сравнении с обычной керамикой в 1,5 раза и ускорить процесс нанесения. Благодаря гелевой основе керамика хорошо заполняет мелкие потертости и царапины, что позволяет не снимать дополнительные слои лака при полировке. Состав геля уже прошел все испытания и в скором времени появится на рынке.

Кроме того, Crystal Ceramic производит классическую нанокерамику, которая отличается повышенным сроком службы, адаптированностью к нашим дорожным и погодным условиям, и придаеткузову авто глубину цвета и блеск. Этой разработкой заинтересовалось министерство транспорта Новосибирской области.

— Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил наш стенд на «Технопроме» и оценил наши разработки, сказав, что дорожникам и Минтрансу эта тема должна быть интересна. У нас запросили материалы презентации и документацию, сейчас мы занимаемся подготовкой, — рассказал Кирилл Лопухов.

По его словам, сейчас продукцией Crystal Ceramic пользуются крупные автосалоны и детейлинг-центры Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Заинтересовались разработками новосибирских ученых и представители посольства Индии, ведутся переговоры с Казахстаном. Сейчас расположенное в Академгородке производство выпускает 500 упаковок продукта в месяц.

Справка: покрытие Crystal Ceramic служит дополнительным защитным слоем, который сохраняет автомобиль от воздействия химических реагентов, применяемых на дорогах зимой. Состав придает автомобилю блеск и дополнительную глубину цвета, а также обладает антивандальными свойствами. Нанокерамика имеет уникальную рецептуру и эксплуатационные характеристики. Она помогает повысить водоотталкивающие свойства, обладает эластичностью и выдерживает экстремальные перепады температур вплоть до минус 50 градусов. Покрытие не стирается при мойке автомобиля и защищает металл от эрозии. Одного покрытия автомобиля нанокерамикой хватает на полтора года эксплуатации, после чего защиту следует обновить.