Президент «Балтики» и губернатор Новосибирской области обсудили регулирование пивоваренной отрасли в рамках ПМЭФ

Также во встрече принял участие министр экономического развития региона Лев Решетников. Стороны обсудили основные тенденции регулирования потребительского рынка, актуальные законодательные инициативы, способные оказать влияние на развитие пивоваренной отрасли, а также наметили ближайшие шаги по дальнейшему взаимодействию в регионе.

Денис Шерстенников отметил, что в 2020 году российский рынок пива показал положительную динамику, выросли и объёмы продаж компании в целом — на 9%. Несмотря на все вызовы, бизнес адаптировался к изменениям и показал устойчивость. Рынок пива в Новосибирской области, в свою очередь, также вырос на 15,8%, выросла и доля «Балтики» в регионе. В связи с чем, а также ввиду увеличения доли компании в других сибирских регионах, куда поставляется пиво новосибирского завода, филиалу удалось нарастить объёмы производства, а также объём выплаченных в бюджет области акцизов – до 4,6 млрд рублей. Филиал «Балтики» сохраняет свои позиции в числе крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Новосибирской области.

По словам президента «Балтики», для того, чтобы сохранить позитивную тенденцию в отрасли, необходимо взвешенно подходить к принятию законодательных инициатив, таких как введение маркировки пивоваренной продукции, которая представляется мерой радикальной и, вместе с тем, недостаточно эффективной, особенно в отношении борьбы с теневым рынком слабоалкогольной продукции. Он обратил внимание, что соблюдение ряда условий помогут существенно снизить влияние инициативы на отрасль. Прежде всего, необходимо избежать дублирования систем прослеживаемости — платформой для обеспечения прослеживаемости должен быть ЕГАИС. Также потребуется достаточный переходный период для запуска каждого этапа введения прослеживаемости. А на первом этапе маркировка может быть применена для пива в кегах, так как по данным исследований, именно в этом канале сфокусирована основная проблема с неучтенным алкоголем. Для Новосибирской области этот вопрос также актуален, ведь по данным экспертов, в регионе в розлив продаётся больше, чем в среднем по России — доля разливного канала составляет почти треть от всего объёма проданного пива. В то же время, эффективной мерой для борьбы с рынком неучтенной продукции может стать введение реестра производителей пивоваренной продукции, а также точечные меры по усилению контроля в регионе над наиболее проблемным каналом.

В завершение встречи участники пришли к выводу, что регулирование алкогольной отрасли должно строиться на принципах дифференцированного подхода к разным видам алкоголя, отказа от тотальных запретительных мер в пользу «умного регулирования», упрощения и снижения нагрузки на добросовестный бизнес, усиления ответственности за нарушение закона и повышенного внимания к оценке фактического воздействия ранее принятых норм.