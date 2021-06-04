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В Красноярске охрана Минтранса отработала навыки защиты моста

  • 04/06/2021, 12:39
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В Красноярске, на Октябрьском мосту, в совместной тренировке по отработке действий в нештатной ситуации приняли участие работники команды «Красноярск» ФГУП «УВО Минтранса России» и представители силовых структур.

По легенде условный злоумышленник пытался проникнуть в зону транспортной безопасности Октябрьского моста, охрану и защиту которого более 5 лет осуществляет Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России».

Обнаружили противоправные действия злоумышленника с помощью системы видеонаблюдения. Сотрудники военизированной охраны направили  к месту происшествия автомобиль группы быстрого реагирования и блокировали подходы к опасной зоне, оперативно задержав нарушителя.

Справка: Сибирский  филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность свыше 120 объектов транспортной инфраструктуры, в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском и Красноярском крае, республиках Тыва, Алтай и Хакасия, на которых в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи, более тысячи работников.

Фото предоставлено Сибирским филиалом ФГУП «УВО Минтранса России»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Красноярский край

Теги : система видеонаблюдения силовые структуры Октябрьский мост Красноярск


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