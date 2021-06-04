В Красноярске охрана Минтранса отработала навыки защиты моста

По легенде условный злоумышленник пытался проникнуть в зону транспортной безопасности Октябрьского моста, охрану и защиту которого более 5 лет осуществляет Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России».

Обнаружили противоправные действия злоумышленника с помощью системы видеонаблюдения. Сотрудники военизированной охраны направили к месту происшествия автомобиль группы быстрого реагирования и блокировали подходы к опасной зоне, оперативно задержав нарушителя.

Справка: Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность свыше 120 объектов транспортной инфраструктуры, в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском и Красноярском крае, республиках Тыва, Алтай и Хакасия, на которых в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи, более тысячи работников.