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Президент Банка «Левобережный» заняла 9-е место во Всероссийской национальной премии финансистов «Репутация-2022»

  • 29/09/2022, 09:00
Надежда Иващенко завоевала почетное место среди 79 представителей финансового сообщества Российской Федерации в номинации «За вклад в повышение финансовой грамотности населения» одной из самых престижных отраслевых премий.

бизнесПрезидент банка набрала в конкурсе 102 балла из 118. Победителей выбирало профессиональное сообщество путем открытого голосования, оценивая профессиональные, деловые и личностные качества финансового специалиста. В число номинантов премии входят специалисты, которые внесли заметный вклад в развитие финансового сектора и российской финансовой системы в целом: финансисты, ученые, журналисты, общественные деятели и волонтеры финансового просвещения. Премия призвана выявить и наградить наиболее достойных специалистов, поддержать престиж и доверие к профессии финансиста.

Надежда Иващенко является президентом и членом Совета директоров Банка «Левобережный», кандидатом экономических наук, кавалером золотого почетного знака «Достояние Сибири» в номинации «Государство и общество» за большой вклад в развитие социальной сферы города и реализацию общественно значимых проектов межрегионального уровня.

По ее инициативе банк и Новосибирский Дом финансового просвещения заключили в 2021 году соглашение о реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и субъектов МСП в Новосибирской области. За это время «Левобережный» выступил организатором и партнером более чем 60 мероприятий. Специалисты банка регулярно проходят обучение по финансовому консультированию и методике формирования финансовой грамотности, что позволяет им проводить просветительские мероприятия для жителей региона.

Отметим, что номинантом премии «Репутация-2022» стал еще один представитель Новосибирской области. Галина Кибаль, начальник управления финансов и налоговой политики Колыванского района НСО, заняла 13-е место. Она ежегодно участвует во всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» и в проекте Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : премия финансистов Репутация-2022 Банк Левобережный


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