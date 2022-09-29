Участники СВО и их семьи смогут оформить кредитные каникулы

В Госдуме во втором и третьем чтении депутаты приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев.

Граждане, которые были призваны по частичной мобилизации и имеют кредит, оформленный до призыва на военную службу, смогут уйти на кредитные каникулы. Таким же правом обладают их семьи, включая супругов, и иждивенцы, которые находятся на их попечении.

Согласно законопроекту, военнослужащий-заемщик может потребовать от кредитной организации внести изменения в условия договора на те, что позволят заморозить исполнение обязательств на время, не превышающее срока военной службы. Либо уменьшить сумму выплат в течение льготного периода.

Оформить документы необходимо не позднее 31 декабря 2023 года, при условии, что раньше по этому кредиту отсрочка не предоставлялась.

Уточняется, что каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября, при этом существующее для всех правило «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Кроме того, депутаты уточнили, на кого еще распространяется данная мера поддержки: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы, а также те, кто заключил контракт не только с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон коснется и пограничников, которые находятся на российской территории, но при этом задействованы в СВО. В том числе воспользоваться отсрочкой смогут и индивидуальные предприниматели.

— При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком, — заключили в Госдуме.

Ранее редакция сообщала о льготах, которые предоставят семьям мобилизованных в Новосибирской области.