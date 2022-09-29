С начала года специалисты по обслуживанию клиентов АО «РЭС» обработали уже 51 тысячу обращений

При этом спрос на подключение к инфраструктуре только растет, даже в условиях изменчивости внешней среды.

С начала 2022 года специалисты АО «РЭС» обработали более 51 тысячи обращений по вопросам технологического присоединения. В call-центр поступило около 39 тысяч звонков, посредством чат-бота или через рубрику «Задать вопрос» клиенты обратились в сетевую организацию свыше 3 тысяч раз, а в личном кабинете было оформлено около 9 тысяч заявок, что почти соответствует уровню прошлого года.

Вместе с тем специалисты компании отмечают, что процесс взаимодействия с клиентами практически полностью перешёл в онлайн. На сегодняшний день 93% заявок, поступающих энергетикам, оформлены через личный кабинет на сайте www.eseti.ru.

Напомним, что АО «РЭС» постоянно развивает электронные сервисы обслуживания для повышения удобства клиентов при оформлении технологического присоединения. Ранее внедренные нововведения уже доказали свою эффективность. Например, время обработки обращения в чат-боте составляет менее 30 секунд, большинство обращений обрабатываются мгновенно.

Этим летом энергетики завершили обновление личного кабинета, модернизация которого была начата еще в прошлом году. Значительное расширение функционала клиентского сервиса позволило сократить количество запросов дополнительных сведений и документов, недостающих в заявках. А это, в свою очередь, привело к уменьшению сроков процедуры – от подачи заявки до подписания договора технологического присоединения к электросетям.

Безусловно, в АО «РЭС» планируют и дальше поддерживать высокий уровень клиентоцентричности. Это отмечают и реальные клиенты, которые регулярно благодарят специалистов по обслуживанию клиентов компании за грамотные консультации и готовность прийти на помощь в таком сложном техническом вопросе. Тем более, что сейчас таким специалистам можно полностью передать все заботы по оформлению документов для подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям. Как раз недавно в компании запустили новую услугу для удобства клиентов.

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