Услуги колл-центра для интернет-магазина цена и стоимость

Покупку товаров и услуг через интернет из года в год совершает все большее количество людей. Некоторые предприниматели открывают собственный интернет-магазин, и ведут продажи только через него – в некоторых случаях у таких ИП или небольшая фирма может иметь компактный офис с персоналом в 1-3 человека, и осуществлять поставки товаров из других регионов. В других случаях средние и крупные компании, торговые сети специализируются на продажах в офлайн, но также имеют и онлайн-магазины, что позволяет им существенно увеличивать продажи.
Аутсорсинговый колл-центр для интернет-магазина помогает и мелким и крупным компаниям решать все вопросы, связанные с удаленным взаимодействием с потенциальными и действующими клиентами. При росте клиентской базы поток обращений увеличивается, и далеко не всегда штатные сотрудники смогут справляться с обработкой звонков или e-mail. Оставшиеся без ответа обращения чаще всего приводят к тому, что клиент оформляет заказ у конкурентов. А это упущенная прибыль и потеря репутации. При заказе услуг колл-центра для интернет-магазина таких проблем не возникает.
Основные услуги колл-центра для интернет-магазина могут включать в себя:
Профессиональный удаленный колл-центр для интернет-магазина по затратам обойдется заказчику намного дешевле, чем нанимать дополнительных сотрудников в штат, обустраивать рабочие места, приобретать компьютерную, телекоммуникационную технику. Стоимость определяется в индивидуальном порядке в зависимости от количества требуемых услуг, общего числа звонков и длительности каждого вызова. В некоторых call-центрах предлагают стоимость обработки входящих вызовов (исходящих звонков) от 9 руб./мин, и это действительно выгодное предложение. В остальном же – чем на более длительное время заключается аутсорсинговый договор, и чем больше будет поток входящих звонков, исходящих обзвонов, тем дешевле обойдется каждый вызов.
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