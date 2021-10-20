Услуги колл-центра для интернет-магазина цена и стоимость

Покупку товаров и услуг через интернет из года в год совершает все большее количество людей. Некоторые предприниматели открывают собственный интернет-магазин, и ведут продажи только через него – в некоторых случаях у таких ИП или небольшая фирма может иметь компактный офис с персоналом в 1-3 человека, и осуществлять поставки товаров из других регионов. В других случаях средние и крупные компании, торговые сети специализируются на продажах в офлайн, но также имеют и онлайн-магазины, что позволяет им существенно увеличивать продажи.

Аутсорсинговый колл-центр для интернет-магазина помогает и мелким и крупным компаниям решать все вопросы, связанные с удаленным взаимодействием с потенциальными и действующими клиентами. При росте клиентской базы поток обращений увеличивается, и далеко не всегда штатные сотрудники смогут справляться с обработкой звонков или e-mail. Оставшиеся без ответа обращения чаще всего приводят к тому, что клиент оформляет заказ у конкурентов. А это упущенная прибыль и потеря репутации. При заказе услуг колл-центра для интернет-магазина таких проблем не возникает.

Колл-центры для интернет-магазина на аутсорсинге

Основные услуги колл-центра для интернет-магазина могут включать в себя:

Прием и обработку заявок (заказов). Кому-то удобнее оформлять заказы и подтверждать их не на самом сайте, а в режиме телефонного разговора, когда получается дополнительно уточнить какую-то информацию о продукции, о действующих акциях и программах лояльности. Операторы внесут все данные по заявке в форму ПО, где она будет доступна заказчику.

(заказов). Кому-то удобнее оформлять заказы и подтверждать их не на самом сайте, а в режиме телефонного разговора, когда получается дополнительно уточнить какую-то информацию о продукции, о действующих акциях и программах лояльности. Операторы внесут все данные по заявке в форму ПО, где она будет доступна заказчику. «Горячая линия» . В основном подходит для крупных федеральных компаний, сетевых магазинов, имеющих и интернет-магазины. Здесь работа операторов будет заключаться в информировании и консультировании потенциальных клиентов, в приеме жалоб и предложений.

. В основном подходит для крупных федеральных компаний, сетевых магазинов, имеющих и интернет-магазины. Здесь работа операторов будет заключаться в информировании и консультировании потенциальных клиентов, в приеме жалоб и предложений. Исходящие вызовы . Могут потребоваться, если требуется обязательное подтверждение заявки, сформированной в интернет-магазине, подтверждение способа оплаты и доставки, каких-то уточнений. Нередко при обратном звонке и подтверждении заявок операторы осуществляют перекрестные продажи по телефону.

. Могут потребоваться, если требуется обязательное подтверждение заявки, сформированной в интернет-магазине, подтверждение способа оплаты и доставки, каких-то уточнений. Нередко при обратном звонке и подтверждении заявок операторы осуществляют перекрестные продажи по телефону. Информационные обзвоны . Могут использоваться по клиентской базе как посредством автоинформатора, так и операторов, когда до покупателей нужно донести важную информацию – о новых поступлениях, началах распродаж, изменениях в графике работы и пр.

. Могут использоваться по клиентской базе как посредством автоинформатора, так и операторов, когда до покупателей нужно донести важную информацию – о новых поступлениях, началах распродаж, изменениях в графике работы и пр. Возврат клиентов. Часто покупатели оформляют заказы в интернет-магазине один или несколько раз, и «пропадают», хотя при этом остаются числиться в клиентской базе. В таких ситуациях удаленный колл-центр сможет провести обзвон, уточнить причины потери активности и предложить специальные акции или скидки, чтобы заинтересовать человека и вернуть его к активным клиентам.

Колл-центры для интернет-магазина: цена

Профессиональный удаленный колл-центр для интернет-магазина по затратам обойдется заказчику намного дешевле, чем нанимать дополнительных сотрудников в штат, обустраивать рабочие места, приобретать компьютерную, телекоммуникационную технику. Стоимость определяется в индивидуальном порядке в зависимости от количества требуемых услуг, общего числа звонков и длительности каждого вызова. В некоторых call-центрах предлагают стоимость обработки входящих вызовов (исходящих звонков) от 9 руб./мин, и это действительно выгодное предложение. В остальном же – чем на более длительное время заключается аутсорсинговый договор, и чем больше будет поток входящих звонков, исходящих обзвонов, тем дешевле обойдется каждый вызов.

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