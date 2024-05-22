Закупка новой дорожной техники увеличена вдвое в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что закупка новой дорожной техники увеличена вдвое.

– Последовательно преодолеваем дефицит машин для уборки города. В некоторых районах недокомплект составляет 30% от необходимого количества, – отметил Кудрявцев в своем Телеграм-канале.

На данный момент удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором области. Планируется закупить 113 единиц техники.

По словам мэра, нужно обеспечить поставку техники уже в этом году.

Напомним, что в 2023 году обновить парк удалось на 50 единиц. Новая поставка позволит более равномерно распределять машины между районами Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует вернуть снегоплавильную станцию в собственность мэрии Новосибирска.