Закупка новой дорожной техники увеличена вдвое в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что закупка новой дорожной техники увеличена вдвое.
– Последовательно преодолеваем дефицит машин для уборки города. В некоторых районах недокомплект составляет 30% от необходимого количества, – отметил Кудрявцев в своем Телеграм-канале.
На данный момент удалось договориться о финансовой поддержке с губернатором области. Планируется закупить 113 единиц техники.
По словам мэра, нужно обеспечить поставку техники уже в этом году.
Напомним, что в 2023 году обновить парк удалось на 50 единиц. Новая поставка позволит более равномерно распределять машины между районами Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует вернуть снегоплавильную станцию в собственность мэрии Новосибирска.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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