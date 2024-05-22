Школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске

17-летний выпускник гимназии спас СНТ в Новосибирске от пожара.
Историю подвига сотрудникам МЧС рассказала соседка погорельцев.
4 мая в СНТ «Радист» произошел пожар. Его очевидцем стал Егор Флягин, он был на соседнем участке. Не растерявшись, парень помог погорельцам эвакуировать личные вещи и газовый баллон из горящей бани, тем самым предотвратив взрыв и распространение пожара на другие участки.
– Благодаря Егору удалось спасти много хозяйственного инвентаря. Когда огонь начал подбираться к дому, Егор не остался в стороне, а принимал активное участие в тушении, – рассказала Елена, подруга семьи.
Родители школьника в тот день вместе с сыном были на даче. Они не успели сориентироваться в обстановке, а герой Егор уже спасал из горящей соседней бани имущество.
– Конечно, испугались за него, когда узнали, что там находился и газовый баллон. К счастью, всё обошлось. Я рада, что наш сын растет настоящим мужчиной, – отметила Марина, мама героя.
Она также вспомнила, что ранее ее сын интересовался делом пожарных. Возможно, после этого случая молодой человек решит связать свою судьбу с МЧС России.
Ранее редакция сообщала о том, что добровольные пожарные будут зарабатывать в два раза больше в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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