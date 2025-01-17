Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

16 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении семи новых судей в Новосибирской области. Эта информация также опубликована в официальной группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Двое из судей назначены на шестилетний срок. К своей работе должны приступить:

Александр Красько — председатель кассационного военного суда на шестилетний срок;

Мария Полуэктова — заместитель председателя Железнодорожного районного суда Новосибирска также на шестилетний срок;

Александр Адаменко — судья Арбитражного суда Новосибирской области;

Инна Садыкова — судья Железнодорожного районного суда;

Антон Блинкевич — судья Коченевского районного суда Новосибирской области;

Мария Барбалюк — судья Новосибирского районного суда Новосибирской области;

Надежда Михеева — судья Центрального районного суда.

Стоит отметить, что это первое назначение судей в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре прошлого года президент Владимир Путин назначил новых судей в области. Тогда было назначено 7 судей.