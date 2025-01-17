Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

16 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении семи новых судей в Новосибирской области. Эта информация также опубликована в официальной группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Двое из судей назначены на шестилетний срок. К своей работе должны приступить:
Стоит отметить, что это первое назначение судей в 2025 году.
Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре прошлого года президент Владимир Путин назначил новых судей в области. Тогда было назначено 7 судей.
Иллюстрация — скрин с трансляции прямого эфира прямой линии президента РФ
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