Президент Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ № 981 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Документ размещен на сайте официальных правовых актов.
Согласно документу, председателем Бердского городского суда назначена Оксана Лихницкая, а председателем Чановского районного суда — Татьяна Майорова. Наталия Лукина определена заместителем председателя Октябрьского районного суда.
В качестве судей назначены: Вячеслав Корсаков — судьёй кассационного военного суда, Андрей Ветошкин — судьёй Арбитражного суда Новосибирской области, Анастасия Костенко — судьёй Куйбышевского районного суда, Наталья Стулова — судьёй Дзержинского районного суда.
Свои полномочия новые судьи и председатели судов будут исполнять 6 лет.
Напомним, это уже не первое назначение судей в регионе в этом году.
Ранее редакция сообщала, что Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск.
Источник фото: Freepik. автор- freepik
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