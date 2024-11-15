Президент Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ № 981 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Согласно документу, председателем Бердского городского суда назначена Оксана Лихницкая, а председателем Чановского районного суда — Татьяна Майорова. Наталия Лукина определена заместителем председателя Октябрьского районного суда.

В качестве судей назначены: Вячеслав Корсаков — судьёй кассационного военного суда, Андрей Ветошкин — судьёй Арбитражного суда Новосибирской области, Анастасия Костенко — судьёй Куйбышевского районного суда, Наталья Стулова — судьёй Дзержинского районного суда.

Свои полномочия новые судьи и председатели судов будут исполнять 6 лет.

Напомним, это уже не первое назначение судей в регионе в этом году.

Ранее редакция сообщала, что Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск.