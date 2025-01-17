Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Консультант по PR, личному брендингу Елена Гудыно считает, что личный бренд сегодня — это сложная многомерная конструкция, требующая денег и ресурсов, а также рекомендует внимательно изучить основные тренды личного брендинга, которые будут развиваться в ближайшие годы.

Личность продает успешнее, чем экспертиза

— Елена, какие ключевые тренды именно в сфере личного брендинга вы ожидаете в 2025 году? С чем связано их формирование?

— Я предлагаю поговорить о формировании пяти важных трендов, которые будут оказывать максимальное влияние на личный брендинг в ближайшие годы. Их больше, но эти, на мой взгляд, ― ключевые.

Итак, первый — тренд на аутентичность. Это история про то, что не нужно оглядываться на других, на рынок, на аудиторию, а нужно делать то, что тебе хочется. Этот тренд раскручивается последние три года и постепенно набирает обороты.

Раньше нам всем говорили, что для развития личного бренда нужно спросить у аудитории, что она хочет, и дать ей то, что нужно. Сейчас все лидеры мнений личного бренда, работающие с разными аудиториями — Собчак, Хакамада, Мужицкая и т.д. — выдвигают другую парадигму: нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет.

— С чем, на ваш взгляд, это связано? Возможно, с огромным массивом информации, который появился на рынке, из-за чего люди просто не могут выделить нужные им ориентиры?

— Сегодня большинство людей зачастую действительно вообще не способны сформулировать, чего они хотят. Либо у них удовлетворено большинство желаний, лежащих в плоскости товаров и услуг. Именно поэтому сейчас люди выбирают других людей, основываясь не на том, какую пользу тот или иной человек может им принести, а просто потому, что им интересно находиться в кругу людей со схожими ценностями, интересно наблюдать, какие цели они перед собой ставят, как их достигают, как они вообще живут и т.д. То есть люди ищут близкие им ролевые модели. Именно поэтому укрепляется тренд на аутентичность, когда лидер мнений делает то, что ему хочется, то, что он умеет делать максимально качественно. Безусловно, мы не забываем о нравственности, об этике, но в целом сегодня растущий тренд личного брендинга — быть тем, кем тебе хочется, и понимать, что у всего есть свой покупатель.

Еще один тренд — личность становится важнее экспертизы. Практика показывает, что личность продает намного успешнее, чем экспертиза. Она важнее для аудитории, и сейчас это явно видно. Еще пять лет назад все эксперты говорили, что «нужно давать аудитории что-то полезное», что «на блоги и каналы подписываются, а статьи читают, потому что в них есть польза». Сейчас в чистом виде экспертных блогов, где исключительно одна польза, очень-очень мало. На мой взгляд, это неслучайно, потому что люди этой пользы уже «наелись». В интернете много самой разной информации, которую при необходимости можно найти и изучить.

Личный блог, канал, экспертный сайт ― не равно личному бренду, но в них в любом случае будет присутствовать личная информация. На этих площадках мы личной информацией развлекаем и вовлекаем аудиторию, создаем с ней определенный контакт, устанавливаем эмоциональную связь, а уже потом могут подключаться бизнес-интересы. Эта стратегия созвучна со стратегией на бизнес-переговорах, когда люди немного говорят о личном, проходя сверку «свой/чужой», устанавливают контакт, а уже потом говорят о делах. Информация о домашних питомцах, о том, что вы бегаете по утрам, не продаст ваши продукты и услуги напрямую, но она позволит вам установить эмоциональную связь с аудиторией, запомнится ей, поможет сформировать у нее симпатию ― и после этого у аудитории появится желание купить.

Этот тренд, с одной стороны, понятный, а с другой ― сложноватый с точки зрения реализации.

— Многие, возможно, считают излишним рассказывать о себе какие-то личные вещи…

— В нашей ментальности действительно есть страх делиться личным. Некоторые придерживаются правила, что «счастье любит тишину». У кого-то нет понимания того, какая информация конгруэнтна конкретному контексту. И здесь мы видим две грани: либо человек не показывает ничего из своей жизни, либо показывает слишком много, в том числе то, что на бренд совершенно не работает. В результате его аудитория находится в некотором недоумении, не понимает, почему именно это ей решили показать.

Думаю, это говорит о том, что у нас в обществе пока слабо развита культура управления имиджем в широком смысле этого слова. Я говорю не о том, какое и куда надеть платье, а с точки зрения психологии, управления впечатлением и т.д. Именно поэтому сейчас при развитии личного бренда возникает много вопросов: что и как показать, как это сделать интересно и так далее.

Точечный охват и мультиканальность

— Третий тренд, который я наблюдаю на рынке, тоже интересный и классный. Мне кажется, что в перспективе он может стать одним из ключевых, но пока находится в зачаточном состоянии — это тренд на микроблоги, микросообщества и микрогруппы.

— Он идет на смену тренду на блогеров-миллионников и на сообщества с огромными охватами?

— Да, я наблюдаю, что сейчас люди разбиваются на более сегментированные группы по ценностям и интересам. И это очень хорошая новость, потому что сегодня можно хорошо зарабатывать даже на маленьких блогах-каналах с целевой для конкретных компаний аудиторией. Крупные бренды начинают размещать все больше рекламы в микроблогах, хотя технически это гораздо сложнее, чем работать с миллионниками. Но компании понимают, что в микросообществах хорошая аудитория, что эта тема будет развиваться.

Этот тренд, на мой взгляд, еще и успокаивает. Когда бизнесмен, нацеленный на результат, которого ранее не было в социальных сетях, заводит свой блог, то его смущает количество подписчиков: 50-100-200 человек. Особенно это странно для тех, кто в офлайне собирает аудиторию в несколько тысяч. Но если эти 200-300 подписчиков целевые, но в нынешних реалиях это очень хорошо.

Четвертый тренд — тренд на мультиканальность. Его появление обусловлено турбулентностью времени, в котором мы живем. Мы не знаем, какие площадки завтра будут работать, а какие нет. У нас регулярно закрываются СМИ, блокируются какие-то социальные сети, меняются условия их использования и т.д. В результате мы вынуждены создавать дубли на разных площадках.

— Но это физически невозможно ― одновременно качественно вести много каналов!

— Если мы посмотрим на людей с развитыми личными брендами, то увидим, что они присутствуют в очень большом количестве каналов. Нет ни одного известного артиста, раскрученной поп-звезды, высокооплачиваемого тренера или мотивационного спикера, который сказал бы, что ведет только Telegram или развивает только страницу «ВКонтакте». Как правило у них больше пяти социальных сетей с разным контентом и разными программами. Понятно, что на этих проектах работает целая команда специалистов, которые готовят и размещают информацию.

Кстати, мультиканальность — очень показательная вещь. В последние годы мы в некоторой мере девальвировали понятие личного бренда тем, что начали называть людьми с личными брендами тех, кто, например, на «гивах» набрал 250 тысяч подписчиков в Instagram* (*Соцсеть признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России. — Ред.). Но когда такой человек переходит в другую социальную сеть, за ним переходят 15 подписчиков, и ему очень сложно дается эта мультиканальность. С другой стороны, в какую бы соцсеть не переходила Ксения Собчак, она очень легко набирает хорошую аудиторию. Вот это история именно про личный бренд. Мультиканальность — это про то, что люди хотят тебя видеть и читать на всех площадках. Если она дается тяжело, то возникает вопрос: есть ли бренд на уровне смыслов, ценностей, знаний и лояльности.

Личный бренд сегодня — это сложная, многомерная конструкция, требующая денег и ресурсов. Сейчас человек может самостоятельно заниматься своим брендом только до определенного уровня. С ростом масштаба его работы приходит понимание, что ему нужно привлекать к этой работе специалистов.

— Может ли в этой ситуации стать поддержкой искусственный интеллект?

— В какой-то мере да, безусловно, и это пятый тренд развития личного брендинга. Сейчас способы использования ИИ в личном продвижении только обкатываются. Участники рынка его тестируют, и что-то из того, что он выдает, интересно, а что-то — не подходит. Например, если вы обучили нейросеть, то она сможет вам написать достаточно экспертные и хорошие тексты, обработает фотографии, будет делать постинг по времени. То есть эти задачи в перспективе ИИ вполне можно будет передавать.

Кто-то предпочитает разбираться со всеми этими инструментами самостоятельно. Хотя, на мой взгляд, пока этот путь короче через эксперта, который может объяснить не только возможности, но и риски использования ИИ.

Личный брендинг — часть жизни

— Какие еще инструменты, помимо ИИ, на ваш взгляд, сегодня можно эффективно использовать для развития личного бренда?

— Очень важный для построения личного бренда растущий тренд — это интерес к сообществам. Мы объективно понимаем, что пять-десять лет назад многие из нас самостоятельно занимались спортом, развивали бизнес, ходили на тренинги и т.д. Сейчас, кого не спроси, каждый входит в сообщество, и не в одно, где прокачивается в спорте, чекает прогресс по бизнесу, самосовершенствуется. Сообщества постепенно становятся частью нашей жизни, особенно в тех сферах, где нужна дополнительная поддержка, контроль, мотивация. При построении личного бренда также можно вокруг себя создавать сообщество.

— Как оцениваете интерес к системному личному брендингу?

— Когда мы только начали говорить о личном бренде, эта тема была интересна в основном новаторам, которые постоянно тестируют новые инструменты, а также тем, кто продает свои личные услуги как эксперт или консультант.

Бизнес в этом плане был достаточно консервативным и долго присматривался к этому явлению, примерялся к нему. Сейчас большинство предпринимателей пришло к осознанию того, что личный брендинг — часть их жизни, а зачастую и необходимость для продвижения товаров и услуг компании. Практика показывает, когда люди сталкиваются с каким-то бизнесом, они в поисковике ищут не только сайт компании, но и сайт/страницы в соцсетях ее директора или основателя, чтобы посмотреть, какой человек стоит за этим бизнесом. Если этим процессом не управлять, то в сети можно найти информацию, которая не будет работать ни на бренд компании, ни на бренд собственника. Поэтому сегодня, как минимум, важно управлять той информацией, что уже есть в публичном пространстве. А дальше строить бренд или нет — это уже решение каждого конкретного человека. Хотя, если вернуться к трендам, о которых мы говорили ранее, нужно понимать, что люди хотят эмоций, им важно, когда у товарных брендов и брендов, продающих услуги, есть лицо.

— Кто может быть этим лицом? Собственник компании?

— Не обязательно. Это может быть руководитель компании, куратор проекта или блока. Например, Skyeng на ПМЭФе рассказывали, что у них внутри компании есть несколько амбассадоров, которые нацелены на определенную аудиторию. Продвижением этих людей занимается внутренний отдел маркетинга компании. Есть человек, взаимодействующий с учителями, с детьми, с родителями, и у каждого есть свои соцсети, публикации.

Кстати, интерес к выращиванию амбассадоров, адвокатов бренда внутри компании я бы тоже назвала растущим трендом личного брендинга.