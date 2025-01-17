Партия пенсионеров начала подготовку к празднованию юбилея Победы

Сразу после январских праздников, за 4 месяца до 80-летия Победы, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость начала подготовку к этому значимому событию для всей нации.
Руководителем организационного штаба стал Александр Аверкин, лидер фракции Партии Пенсионеров в Законодательном Собрании Новосибирской области.
Также 2025 год объявлен годом защитника Отечества. Учитывая эти ключевые события, принято решение оказать поддержку ветеранам войны и труда, которые защищали нашу страну и способствовали нашей Победе. Основная цель — защищать их интересы и обеспечить достойные условия жизни. Планируется организовать патриотические концерты во всех районах области, встретиться с ветеранами, выяснить их проблемы и постараться помочь.
Уровень пенсионного обеспечения в России остается низким и недостаточным, поэтому Партия пенсионеров, занимающаяся защитой прав старшего поколения, продолжит борьбу за их права — тех, кто своим трудом создал богатства нашей Родины.
Иллюстрация предоставлена Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в НСО. Автор: А. Бушмакин
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