СГК потратит 16 млн рублей на пар в Новосибирске

ТЭЦ-4 планирует наладить использование тепловой энергии пара, который возникает при работе вспомогательного оборудования. Например, размораживающего устройства для вагонов с углем зимой или дренажных труб, удаляющих конденсат из котлов.

В рамках нового проекта планируется свести к минимуму потери пара и его выбросы. Для этих целей к началу отопительного сезона будет установлен специальный теплообменник, что добавит значительное количество тепловой энергии.

— Весь пар, который попадает в дренажные баки, возвращается в оборот. А в данном случае мы получим возможность сначала использовать его в производстве тепловой энергии. То есть, отработавший пар будет направляться не напрямую в дренажные баки, а сначала подогревать питательную воду. В свою очередь, применение воды с более высокой температурой увеличит коэффициент полезного действия всего цикла в целом, — прокомментировал начальник котельного цеха Новосибирской ТЭЦ-4 Сергей Скляр.

В настоящее время новосибирская компания «Орбита» уже ведет монтаж необходимого для технологии оборудования.

Энергетики вложили в проект 16 млн рублей.