Президент США запретил новые инвестиции в российскую экономику

Согласно указу, запрещаются «экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление как напрямую, так и косвенно из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в РФ», передает ТАСС.

Кроме того, вводится запрет на «новые инвестиции в Российскую Федерацию со стороны лица из США, где бы оно ни находилось».

В указе также отмечается, что запрет вводится и на «одобрение, финансирование, оказание помощи или предоставление гарантий» со стороны лица из США для осуществляемых иностранцами транзакций в том случае, если «если эти транзакции <…> были бы запрещены [указом] <…>, если бы осуществлялись лицом из США или на территории США».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а многие иностранные компании заявили о том, что приостанавливают работу на российском рынке или уходят с него.