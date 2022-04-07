GSK прекратила продажи витаминов и пищевых добавок в России

Фармкомпания из Великобритании GlaxoSmithKline (GSK) объявила о прекращении продажи своей продукции на российском рынке. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

— Мы поддерживаем глобальные санкции и будем соблюдать их, — говорится в заявлении компании. — Мы приняли меры предосторожности с целью максимально возможным способом остановить любую прямую поддержку российского правительства и военных.

GlaxoSmithKline была основана в 2000 году. Компания, чья штаб-квартира находится в Брентфорде, входит в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100.

Ранее британское правительство расширило санкции в адрес физических лиц из России. Под ограничения попали бизнесмены и владельцы крупных госкомпаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.