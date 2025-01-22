Президент США заявил, что намерен прекратить конфликт на Украине за сто дней

Не прошло и двух дней со дня инаугурации Дональда Трампа в США, как он поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт. Установил президент США и конкретный срок, отведенный на решение этого вопроса — 100 дней. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

— Мало кто думает, что он сможет это сделать. Скорее говорят, что его назначение спецпредставителем — это первый шаг для начала мирных переговоров, которые Трамп будет контролировать, — пишет издание.

В статье уточняется, что Келлог будет консультировать нового старого президента США по всем переговорам, которые будут проходить с целью разрешения конфликта на Украине.

До инаугурации Трамп говорил, что переговоры с российской стороной по Украине могут состояться ранее, чем в ближайшие полгода. Неоднократно он заявлял и о том, что урегулирует военный конфликт посредством переговоров. После же инаугурации во время беседы с журналистами Трамп резко ужесточил свою риторику, заявив, что Владимир Путин «должен заключить сделку», а в противном случае он лишь ухудшит ситуацию, из-за чего у России «будут большие проблемы».

На днях на заседании Совбеза президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта для диалога по украинскому конфликту, и что для долгосрочного мира необходимо устранить первопричины кризиса.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

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