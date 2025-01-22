Детские пособия увеличат с 1 февраля в Новосибирской области

С 1 февраля 2025 года в России планируется увеличение социальных выплат, направленных на поддержку семей с детьми. В частности, будут проиндексированы размеры материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Как отмечается на сайте Госдумы, максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней в 2025 году вырастет в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.

Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума, установленного в каждом регионе для детей и трудоспособных взрослых. В 2025 году выплаты будут варьироваться в среднем от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей, а для беременных женщин — от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, планируется увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка до 26 400 рублей. Если в семье рождается двое или более детей, выплата будет предоставлена на каждого из них. Текущий размер пособия составляет 24 604 рубля и будет действовать до конца января.

Также увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для работающих женщин — до 68 995 рублей. Это значительно превышает текущий уровень в 49 123 рубля.

Согласно опросу SuperJob, 75% новосибирцев поддерживают идею увеличения пособия по уходу за ребёнком.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает повышение размера пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка (сейчас — 40%). Также планируется установить минимальный размер пособия на уровне регионального МРОТ.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область получит 305 млн рублей на выплаты медикам. Выплаты рассчитаны на врачей и средний медперсонал.