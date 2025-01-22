Микроминиатюрист из Новосибирска создал копию картины «Дама с горностаем»

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал самую маленькую копию картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».

— Не судите строго — художественного образования у меня нет. Работа заняла 2,5 месяца. Картина написана масляными красками. В качестве кисточки использовался только один волосок. Размер картины (вместе с рамкой) 12х10 мм, — говорится в сообщении Анискина в «Вконтакте».

Автор занят созданием небольшой серии картин, в которую войдут 10-15 работ знаменитых художников. В ближайшее время приступит к копированию «Джоконды» (ожидается через 2-3 недели). Затем он возьмётся за «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи и «Девушку с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.

По мнению многих исследователей, «Дама с горностаем» это портрет Чечилии Галлерани — любовницы Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро, герцога Миланского, что находит подтверждение в сложной символике картины.

Наряду с «Моной Лизой», «Портретом Джиневры де Бенчи» и «Прекрасной Ферроньей» полотно принадлежит к числу четырёх женских портретов кисти Леонардо да Винчи.

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