Президент Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Новые судьи назначены в Новосибирской области. Указ подписал президент РФ Владимир Путин 8 декабря.

Искитимский районный суд пополнила Татьяна Захарова. Кадровые изменения произошли и в Кировском районном суде Новосибирска. Там новым судьей стала Елена Бурдукова.

Напомним, что Путин назначил 5 новых судей в Новосибирской области. Новые судьи назначены в Кировском районном суде, Куйбышевском районном суде, Октябрьском районном суде, Центральном районном суде, а также Первомайском районном суде. Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее редакция сообщала о том, что президент России назначил десять новых судей в Новосибирской области.