«Люди везли горячий чай, еду и солярку»: водителя большегруза, застрявшего в мороз на трассе, спасали всем Новосибирском

История водителя-дальнобойщика из Баранула, который несколько суток простоял на трассе под Новосибирском в аномальные морозы, тронула сибиряков.

Мужчина на своём грузовике попал в ДТП еще утром 8 декабря. А вызволить его из дорожного плена удалось только ночью 11-го числа.

Накануне случившегося житель Барнаула Валентин взял заказ на доставку 20 тонн сахара в Ашан.

Мужчина не хотел идти в рейс, зная, что синоптики пообещали на ближайшие дни до — 45 градусов. Однако логист был настойчив и заверил его, что машину загрузят рано утром 7 декабря и Валентин вернётся из рейса до наступления морозов. Но вышло так, что погрузку сделали только вечером и машина практически сразу отправилась в Новосибирск.

― Обычно муж берет с собой в поездки старшего сына, но в этот раз он словно предчувствовал неприятности и оставил ребенка дома, ― рассказала Infopro54 супруга водителя Юлия.

Уже утром следующего дня, подъезжая к Новосибирску, фура попала в ДТП.

— Догонял впереди идущие автомобили, три из них я объехал, один не уступил дорогу. У машины перемёрзли тормоза, произошло ДТП, и фура покатилась назад. В зеркало я увидел, что сзади колонна машин едет, и я свою направил в кювет, чтобы сзади идущие не раздавить — прицеп оказался в кювете, а кабина на дороге, — пояснил Infopro54 Валентин.

Избежать столкновения, к сожалению, не удалось. Фура все-таки зацепила автомобиль «КИА Соренто». Обошлось без пострадавших.

По договору найма нарушение сроков доставки грозят огромными штрафами, поэтому мужчина сразу начал обзванивать службы автоэвакуации. Компании-эвакуаторщики оценили свою помощь в 50 тысяч рублей.

— Я был крайне удивлён, говорю: «Ребят, я машину только взял и даже ещё не заработал денег». Но кого это волнует. Я начал обзванивать знакомых в Барнауле, чтобы занять эту сумму, — вспоминает водитель.

Валентину удалось по знакомым занять деньги на эвакуацию уже к вечеру.

— Звоню тем же эвакуаторщикам, они называют уже другую сумму — 95 тысяч. Я понимаю, что не смогу собрать столько денег. На следующий день мороз усилился, и я позвонил этим ребятам утром, стоимость услуги повысилась до 110 тысяч.

В первый день прицеп из кювета пытались вытащить погрузчиком, но не вышло. Отодвинули кабину с проезжей части, чтобы не мешать движению, пояснил водитель.

Между тем столбик термометра опускался всё ниже, и показывал уже — 43 градуса.

МЧС предлагали Валентину доставить в пункт обогрева, но машину бросить на дороге он не мог.

— Груз у меня под пломбой, я не мог бросить машину. Всякое бывает, могли бы растащить груз, а там сахара на 1,5 миллиона. Да и машину я бы потом не отогрел, ― признается сибиряк.

Мужчина пояснил, что у него трое несовершеннолетних детей, которых нужно кормить и одевать. Грузовик он приобрёл совсем недавно, чтобы зарабатывать и содержать семью.

— Машина — наша кормилица, рисковать я не имею права, ― говорит Валентин.

Как рассказал собеседник, все эти дни, проведённые на замороженной трассе, ему помогали абсолютно незнакомые люди.

— На следующий день после ДТП я рассказала жене о случившемся, она звонила и писала во все службы и инстанции, но ответов не было. Она опубликовала посты в Интернете. Так как она известный в Барнауле фотограф, активно ведёт соцсети, у неё много подписчиков, информация быстро разошлась по СМИ и дошла до прокуратуры, ― рассказывает дальнобойщик.

Валентину звонили люди из Алтайского края и из Новосибирской области, все предлагали помощь. А кто-то не звонил, а сразу приезжали поддержать попавшего в беду сибиряка.

— Из Барнаула 9-го в обед звонит совершенно незнакомый мне человек, спрашивает, что привезти. Я говорю, еды и горячего чая у меня много, а вот с соляркой беда. К вечеру Евгений мне привёз 120 литров солярки, сказал, что ничего за это ему не надо. Говорит, что раньше работал дальнобойщиком и знает, что такое остаться одному на дороге в мороз.

Так же привезли дизельное топливо активисты из сообщества «Газель», которые тоже прочитали пост.

Валентин отметил, сколько неравнодушных людей он встретил за эти дни. Машины, идущие по трассе, просто останавливались и предлагали помощь, несли пакеты с едой.

— Один парнишка из Новосибирска пришёл с работы, прочитал в соцсетях пост, сходил на тренировку на хоккей и после сразу приехал с домашней едой меня покормить. Спросил, может что-то ещё надо, ― удивляется доброте сибиряков Валентин ― Вся помощь была от народа. Вчера из Линево супружеская пара пешком пришла, принесли горячий чай, горячую картошку, майонез, банку мёда, «шкалик». Я говорю, что не пью совсем, он мне — это, чтобы ты растирался, не простыл и не заболел. Они со мной были пока машину не вытащили. То есть от людей простых было столько помощи. Я был настолько удивлён, что столько добрых людей у нас. Я очень всем благодарен.

Вытащить грузовик удалось только на 4-е сутки. С этим помог Сибуправдор. Вытаскивал фуру кран с мощной лебёдкой уже около часа ночи.

― Сделали все аккуратно, ничего не повредили. Но произошел один неприятный момент с водителем эвакуатора, ― говорит супруга Валентина.

Оказывается, что попавшему в ледяной плен дальнобойщику в Сибуправоре пообещали, что возьмут на себя все расходы по эвакуации. Но сам эвакуаторщик попросил мужчину перевести ему на карту 30 тысяч рублей.

― Мы действительно взяли на себя все расходы, никаких денег с этого водителя мы брать не собираемся. Если кто-то там попросил заплатить 30 тысяч, то пусть водитель напишет нам официальную жалобу и мы проведем служебную проверку, выясним наш ли это был сотрудник, ― прокомментировали в пресс-службе Сибуправдора.

Очевидно, что ни Валентин ни его супруга не собираются никуда жаловаться. Они безмерно благодарны организации и простым сибирякам, которые не бросили их в беде.

― Это настоящее чудо! Представляете, что даже тот водитель автомобиля, в которого въехал мой муж, предлагал ему помощь. Звонил постоянно и интересовался, как решается проблема, ― говорит Юля.

Сейчас Валентину после ремонта тормозной системы предстоит вернуться вместе со сладким грузом на склад Барнаула. В настоящее время грузовик находится на стоянке рядом с придорожными кафе. Неравнодушные люди привезли туда специальные пушки, чтобы отогревать двигатель.