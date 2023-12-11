У новосибирцев пропал интерес к работе в розничной торговле

По итогам ноября Новосибирская область стала единственным сибирским регионом, в котором зафиксировано снижение активности соискателей относительно прошлого года. Об этом сообщает HH.ru.

— Количество активных резюме сократилось на 1% (ноябрь 2023 к ноябрю 2022). В целом по Сибирскому ФО наблюдается положительный тренд — соискательская активность выросла на 5%, а по стране в целом на уровне +1%, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, заметный провал в активности в ноябре зафиксирован среди представителей сферы розничной торговли, среди мастеров по ремонту автомобилей и менеджеров по продажам.

Однако большой интерес вызвала работа в направлении стратегии и инвестиции, а также в сельском хозяйстве и сфере высшего и среднего менеджмента.

Среди регионов Сибирского ФО самый значимый рост интереса соискателей к поиску работы наблюдается в Красноярском крае и Кемеровской области. Самые низкие показатели — в Новосибирской и Омской областях.

Ранее редакция сообщала о том, что лидером по зарплатам разнорабочим в Сибири стал Бердск.