При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость

В Кыштовском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, перевозившего цистерны с неизвестной жидкостью. Фура перевернулась на обочине дороги, контейнеры выпали и их содержимое вылилось на снег, а также попало в реку.

По данным Роспотребнадзора, в тот день произошёл разлив кислотного состава КСКТ-МИС — смеси, применяемой в технологических процессах добычи и транспортировки нефти.

По словам главы МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, в настоящее время экологи оценивают ущерб, нанесённый окружающей среде. Результаты будут известны после 20 марта.

В администрации района изданию Atas.info сообщили, что не обладают информацией о характере разлитой жидкости. В МЧС также отказались предоставить более подробную информацию, перенаправив корреспондента в Роспотребнадзор. На момент публикации материала ответ на официальный запрос издания ведомство не предоставило.

Ранее редакция сообщал о том, что запреты, введенные из-за ящура, могут снять в Новосибирской области. В 2020 году в регионе были введены ограничения, которые значительно усложнили работу животноводов.