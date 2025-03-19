При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость

В Кыштовском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, перевозившего цистерны с неизвестной жидкостью. Фура перевернулась на обочине дороги, контейнеры выпали и их содержимое вылилось на снег, а также попало в реку.
По данным Роспотребнадзора, в тот день произошёл разлив кислотного состава КСКТ-МИС — смеси, применяемой в технологических процессах добычи и транспортировки нефти.
По словам главы МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, в настоящее время экологи оценивают ущерб, нанесённый окружающей среде. Результаты будут известны после 20 марта.
В администрации района изданию Atas.info сообщили, что не обладают информацией о характере разлитой жидкости. В МЧС также отказались предоставить более подробную информацию, перенаправив корреспондента в Роспотребнадзор. На момент публикации материала ответ на официальный запрос издания ведомство не предоставило.
Ранее редакция сообщал о том, что запреты, введенные из-за ящура, могут снять в Новосибирской области. В 2020 году в регионе были введены ограничения, которые значительно усложнили работу животноводов.
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