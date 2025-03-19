Более половины новосибирцев обращаются к курьерам для отправки подарков

Услугами курьеров для доставки подарков пользуются 53% новосибирцев. Причем 14% делают это регулярно. Выяснили аналитики Авито Услуг. Больше всего это востребовано у жителей города в возрасте от 18 до 34 лет.

В 68% случаях новосибирцы отправляют с курьером цветы, в 37% — фрукты и фруктовые корзины, в 31% — десерты. Среди популярных подарков также оказались мягкие игрушки, сувениры и электроника.

Чаще всего новосибирцы предпочитают пользоваться доставкой в пределах одного города (88%), а междугородней — 28%. Услугами международной курьерской службы пользовалось порядка 3% респондентов. Стоимость доставки варьируется от 250 до 1500 рублей.

К курьерам жители города чаще всего обращаются, чтобы сделать сюрприз адресату (65%) и в том случае, когда у них самих нет возможности физически доставить подарок (61%). 24% респондентов с помощью доставщиков отправляет близким лекарства, фрукты или приятные сюрпризы.

В праздники большинство заказов связаны с тем, что новосибирцы хотят избежать очередей (54%), не горят желанием ходить по магазинам (51%), не могут достать дефицитные товары (37%), а также не хотят отвлекаться от праздничного веселья (34%).

Ранее редакция сообщала о том, что инженеры в Новосибирске предпочитают работать курьерами.