Сергей Эпов назначен начальником дорожного управления мэрии Новосибирска

Сергей Эпов, бывший директор муниципального учреждения «Гормост», вернулся в мэрию Новосибирска на должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Он возглавил управление дорожного комплекса.

Напомним, что в феврале департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска разделился на два самостоятельных подразделения: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Сергей Эпов будет работать во втором из них.

С 2010 по 2021 год Эпов занимал должности главного специалиста, консультанта и заместителя начальника управления дорожного комплекса в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В мае 2022 года он начал свою работу в должности заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальника управления автодорог мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что глав дорожного и транспортного департаментов назначили в мэрии Новосибирска. Эти должности получили общественник и выходец из «Ростелекома».