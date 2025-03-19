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Сергей Эпов назначен начальником дорожного управления мэрии Новосибирска

  • 19/03/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Сергей Эпов назначен замначальником управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска
В феврале департамент дорожно-благоустроительного комплекса стал самостоятельным структурным подразделением мэрии

Сергей Эпов, бывший директор муниципального учреждения «Гормост», вернулся в мэрию Новосибирска на должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Он возглавил управление дорожного комплекса.

Напомним, что в феврале департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска разделился на два самостоятельных подразделения: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Сергей Эпов будет работать во втором из них.

С 2010 по 2021 год Эпов занимал должности главного специалиста, консультанта и заместителя начальника управления дорожного комплекса в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В мае 2022 года он начал свою работу в должности заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальника управления автодорог мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что глав дорожного и транспортного департаментов назначили в мэрии Новосибирска. Эти должности получили общественник и выходец из «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Эпов назначение


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