На новосибирский завод холдинга «Швабе» пожаловались в особый отдел прокуратуры

Завод по производству комплектующих для приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП» в конце августа подал заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с просьбой не допустить срыв исполнения гособоронзаказа. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении редакции, утверждается, что АО «Новосибирский приборостроительный завод» (Входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». — Ред.) якобы предъявил завышенные требования к партии электронно-оптических преобразователей и отказался принять партию приборов. Тем самым, как уверены авторы заявления, под угрозой срыва оказалось исполнение гособоронзаказа.

Судя по заявлению, «Новосибирский приборостроительный завод» выполняет государственный оборонный заказ по выпуску приборов ночного видения. ЗАО «Экран ФЭП» — дублирующий поставщик комплектующих, который поставляет холдингу «Швабе» электронно-оптические преобразователи ЭПМ.

«С момента заключения договора на поставку в адрес АО «НПЗ» продукции ЗАО «Экран ФЭП» осуществляются группы поставок в соответствии с согласованным графиком. Не менее, чем на 98 паспортах поставленной до июня 2023 года в адрес АО «НПЗ» продукции имеется отметка АО «НПЗ» о прохождении входного контроля, свидетельствующая о том, что изделия действительно проходили входной контроль на АО «НПЗ», однако, никаких уведомлений о несоответствии поставленной продукции ЗАО «Экран ФЭП» в тот период не поступило», — сказано в заявлении, поданном в прокуратуру 28 августа.

Как следует из заявления, в августе этого года от «НПЗ» поступило письмо, в котором «Экран ФЭП» обвинили в отклонении от указанного в техусловиях диаметра электронно-оптических преобразователей. «Экран ФЭП» сообщает, что провел исследование, которое доказало, что все ЭОПы — и отечественных, и зарубежных производителей — имеют допустимые отклонения. Тем не менее, как утверждает «Экран ФЭП», «НПЗ» партию принимать отказался.

«На протяжении 10 лет АО «НПЗ» всегда принимал без нареканий по качеству ЭОП производства ЗАО «Экран ФЭП». Локальным отклонениям в размерах не придавалось значения, поскольку за всю историю производства ЭОП ни у кого из заказчиков, включая АО «НПЗ», такие локальные отклонения наружного диаметра ЭОП не приводили к отказам изделий», — сказано в заявлении.

В ЗАО «Экран ФЭП» Infopro54 подтвердили подлинность заявления и сообщили, что оно было подано в прокуратуру ОРО и ФСБ от имени коллектива и руководства компании.

«С начала 2023 года мы пытались добиться результатов входного контроля нашей продукции — безуспешно. И только после восьми месяцев отгрузок в адрес АО «НПЗ», с полным соблюдением сроков и условий контракта, все изделия были возвращены нам обратно, на основании вновь выдвинутых завышенных геометрических требований к продукции, которым не соответствует ни один производитель ЭОП в мире, включая используемые АО «НПЗ» ЭОП производства АО «Катод». АО «НПЗ» воспользовались отсутствием уточняющих формулировок в технических условиях. Для замера диаметра нашей продукции АО «НПЗ» использует высокоточный микроскоп, что недопустимо — ни один производитель ЭОП не замеряет продукцию в локальных точках, поскольку это не имеет отношения к общим габаритным размерам изделий. Все наши доводы, а также попытки найти совместное решение ситуации, были отвергнуты», — прокомментировал Infopro54 ситуацию заместитель коммерческого директора «Экран ФЭП» Станислав Гордеев.

Представитель «Экран ФЭП» в разговоре с корреспондентом редакции Infopro54 также отметил, что заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах — вынужденная мера. По словам Гордеева, ситуация может привести к тому, что при наличии всех необходимых комплектующих гособоронзаказ не будет выполнен — и обвинят в этом производителя ЭОПов.

«В перспективе это может быть использовано как формальная причина для обвинения в срыве ГОЗ и дальнейшей национализации нашего предприятия с последующим включением его в холдинг «Швабе». Действующее законодательство открывает возможности для перераспределения собственности в отрасли, чем могут пользоваться крупные игроки рынка, используя формальные поводы. Что в ситуации, когда наша страна нуждается в бесперебойных поставках продукции для нужд министерства обороны, просто недопустимо. Выполнение ГОЗ — это наша общая задача, приоритет, от которого мы не имеем права отвлекаться на бизнес-разногласия или попытки перераспределить доли рынка, — считает Станислав Гордеев.

Редакция Infoprо54 также обратилась в Госкорпорацию «Ростех» с просьбой прокомментировать поданное заявление. После получения ответа он будет опубликован на сайте.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с просьбой изъять в пользу государства акции завода, принадлежащего другому новосибирскому бизнесмену — Эдуарду Тарану и его холдингу «РАТМ».